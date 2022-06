عامرلیاقت کےپوسٹمارٹم کےفیصلے پرطوبیٰ انورکا موقف بھی آگیا

ڈاکٹرعامرلیاقت حسین کی قبرکشائی اور پوسٹ مارٹم کے عدالتی فیصلے پران کی دوسری سابقہ اہلیہ طوبیٰ انورنے بھی آواز اٹھائی ہے۔

عامرلیاقت حسین کا اچانک انتقال ان کےمداحوں کے لیے تاحال باعث تشویش ہے کیونکہ ان کی موت کی وجہ کا تعین نہیں ہوسکاتھا۔

کراچی سٹی کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے شہری کی جانب سے دائرکردہ درخواست پرہفتہ 18 جون کو ڈاکٹرعامرلیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کا فیصلہ سنایا تھا۔ درخواست گزارکا موقف تھا کہ عامرلیاقت کے مداحوں میں اچانک انتقال کے حوالے سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، شبہ ہے کہ انہیں جائیداد کے تنازع پرقتل کیا گیا ہے لہذاٰ پوسٹ مارٹم کیلئے خصوصی بورڈ تشکیل دیا جائے۔

عامرلیاقت کے پوسٹ مارٹم کے عدالتی پرفیصلے پرگزشتہ روز پولیس سرجن ڈاکٹر سمیعہ سعید کی سربراہی میں 6 رکنی ٹیم تشکیل دی گئی ہے ، ٹیم جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ کی موجودگی میں جمعرات 23 جون کی صبح عبداللہ شاہ غازی مزار کے احاطے میں قبرکشائی کے لیے روانہ ہوگی۔

طوبیٰ نے اپنی ٹویٹس میں کہا کہ اگرعامرلیاقت کا پوسٹ مارٹم کرواناہی تھا تو ایسا ان کے انتقال کے روزکرنا بہتر ہوتا، ایک ہفتے سے زائد گزرجانے کے بعد قبرکشائی لواحقین کے لیےانتہائی تکلیف دہ ہے۔

سابقہ اہلیہ نے مزید لکھا کہ، “تاہم مجھے اللہ کی مر ضی پربھروسہ ہے ، میرا یقین ہے کہ اللہ پاک ہمارے معاملات کا بہترین انتظام کرنے والا ہے،اللہ پاک مرحوم اورلواحقین کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے”۔

those grieving this loss. However I trust in Allah’s Will. I believe Allah pak is the best disposer of our affairs. May Allah pak make this easy for the deceased and the acquaintances Aameen 2/2