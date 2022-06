کرن جوہرکی فلم سینماسے پہلے عدالت میں ‘ریلیز’ ہوگی

بالی ووڈپروڈیوسروڈائریکٹرکرن جوہرکی آنے والی فلم ‘جُگ جُگ جیو’ کو ریلیزسے قبل عدالت میں دکھائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

یہ فلم اپنے ٹریلرکے بعد سے ہی تنازعات کی زد میں ہے، پہلے پاکستان گلوکارابرارالحق کا مقبول گیت ‘نچ پنجابن’ چرائے جانے کا معاملہ سامنے آیا تو بعد ازاں وشال اے سنگھ نامی بھارتی مصنف کی جانب سے کرن جوہرپرفلم کی کہانی چرانے کا الزام بھی عائد کردیا گیا۔

وشال نے اسکرین شاٹس شیئرکرتے ہوئے بتایا تھا انہوں نے 2020 میں اپنے اسکرپٹ کے اقتباسات پروڈکشن ہاؤس کو بھیجےتاہم کہانی چراکران کے علم میں لائے بغیرفلم بنادی گئی۔

Had registered a story.. #BunnyRani with @swaindiaorg in January 2020. I had officially mailed @DharmaMovies in February 2020 for an opportunity to co-produce with them. I even got a reply from them.

And they have taken my story.. and made #JugJuggJeeyo. Not fair @karanjohar.