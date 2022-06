عصرملک ملالہ کی صلاحیتوں کے معترف

ملالہ یوسفزئی کے نصف بہترعصرملک اہلیہ کی صلاحیتو ں کے پوری طرح سے معترف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ تعریف میں بھی کنجوسی سے کام نہیں لیتے۔

یہ جوڑی ان دنوں ناروے میں موجود ہیں جہاں نوبل پیس سینٹرکے دورے کے دوران عصرنے ملالہ کے ساتھ دلکش تصویرشیئرکی اور ساتھ ہی ملالہ کے لیے دلی جذبات کا اظہارکیا۔

اپنی نوبل انعام یافتہ اہلیہ کوسراہنے والےعصر ملک کا کہنا ہے کہ یہ ان کا نوبل پیس سینٹرکا پہلا دورہ تھا جہاں تمام ایوارڈ ہولڈرز کی شاندارتخلیقات اورکام دیکھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔

اوسلو کوخوبصورت کہنے والے عصرکے مطابق انہیں ملالہ کی حیرت انگیزپہچان پربھی فخرہے۔

It was my first visit to the Nobel Peace Centre and had the privilege to see the wonderful curation of all award holders and their work. Felt super privileged seeing the amazing recognition of Malala’s activism ♥️



