یہ شلوار صرف مریم نواز ہی خریدنے کی استطاعت رکھتی ہیں

فیشن کرنے اورنت نئے کپڑے پہننے کی خواہش توتقریباًسبھی رکھتے ہیں لیکن لگتا ہے پاکستانی ڈیزائنرز نے ٹھان لی ہے کہ غریب کا تو ذکرہی کیا، وہ اپنی برانڈ ‘مڈل کلاس افراد’ کی پہنچ سے بھی دوررکھیں گے۔

پاکستانی عوام کی اکثریت بہت زیادہ مہنگے کپڑے خریدنے کی سکت نہیں رکھتی اور یہی وجہ ہے کہ ایک سادہ شلوارکی قیمت نے ان کے اعصاب پربجلی گرادی۔

View this post on Instagram A post shared by Churail Sarwat (@sarwatg)

ٹوئٹرپرایک شلوارکی قیمت “ہاٹ ٹاپک “ بنا ہوا ہے، بحث کا آغاز اسے خریدنے میں دلچسپی رکھنے والی صارف کی ٹویٹ سے ہوا جس میں مذکورہ برانڈ سے استفسار کیا گیا ہے کہ جوڑا کتنے میں ملے گا؟، برانڈ نے یہ فیشن شوٹ ماہرہ خان سے کروایا ہے۔

Shalwar kon 40,000 rs ki laita hai 😭😭😭 pic.twitter.com/qmfshI12MF — Brownie ✨ (@the_desi_dream) June 15, 2022

جواب میں قمیض کی قیمت ڈیڑھ لاکھ اور شلوار 40 ہزارکی بتانے کےعلاوہ یہ آفربھی دی گئی کہ دوپٹہ بھی دستیاب ہے لیکن “ہلکا والا “ 60 ہزاراور”بھاری والا“ صرف 2 لاکھ میں ملےگا۔

یہ دکھڑارونے کے بعد کہ اتنی مہنگی شلوارکون خریدتا ہے، صارفین نے بھی تبصروں میں اپنا خوب حصہ ڈالا۔

انہیں لگتا ہے کہ اتنی مہنگی شلوار خریدنے کی استطاعت صرف مریم نواز ہی رکھتی ہیں۔

Things only Maryam Nawaz can afford. https://t.co/5p1eBsxmwY — Rizwan Najam (@RizwanNajamm) June 16, 2022

This special price is only for Maryam Nawaz !! Hurry up before the offer expire. Its too cheap! https://t.co/y5PIbmuwTd — Jahanzaib Bot (@jazziii94) June 16, 2022

ایسی فرمائش سن کرتو محظوظ ہی ہوا جاسکتا ہے۔

40k shalwar*

Does this have this feature?🤣🤣 pic.twitter.com/iKvBAyUuf2 — Zetsubō-tekina otoko🖤 (@Fluffy_Panda200) June 15, 2022

معصوم صارفین کو یہ خوش فہمی بھی لاحق ہوئی کہ ڈیزائںرنے غلطی سے شرٹ ، دوپٹے اور شلوارسبھی کی قیمت میں ایک ایک صفراضافی لگادیا ہے۔

I think one extra zero is written as an error for all shirt, dubatta and shalwar. — Asma Masroor (@AsmaMasroor) June 17, 2022

دل جلے صارفین نے احسن اقبال کو ٹیگ کرکے شکوہ کیا کہ چائے کی پیالیاں کم کروارہے ہیں لیکن کیا آپ کو یہ “دہشتگردی” نظرنہیں آتی۔

جتنے کا یہ شلوار سوٹ بتا رہے ہیں، اس سے کم میں 200 مہمانوں کا ولیمہ ہو جاتا ہے

جناب @betterpakistan ہماری چائے کی پیالیاں چھین رہے ہیں، یہ دہشتگردی نظر نہیں آتی؟ https://t.co/M8btedLN4a — Muhammad Ali (@Coeus_MA) June 17, 2022

ان کی خواہش بھی سن لیجئے۔

does it come with a tracker? https://t.co/ZQzAPiwtcp — yaarr ajeeb (@mainnahimaanta1) June 16, 2022

ہیوی دوپٹے کے بجائے ہیوی بائیک خریدنے کا آئیڈیا بھی برانہیں۔

Heavy dupatta 2lac. itnay mei tw heavy bike aa jati. https://t.co/18edW2JKhh — Meki Khan (@iammahheki) June 17, 2022

ایک صارف نے پتے کا سوال کیا ۔