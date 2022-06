جب چوہا10 تولہ سونے کا تھیلا گٹرمیں لےگیا

کہتے ہیں کہ ’ دینے والا جب بھی دیتا، دیتا چھپڑپھاڑ کے’ لیکن اگر یہ چھپڑ کسی چوہے کے لیے پھٹے تو نتیجہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر دلچسپ وعجیب ہوسکتا ہے۔

یہ انوکھا واقعہ بھارت میں پیش آیا جہاں ممبئی پولیس کوسونے سے بھرایک بیگ ملا۔

گٹرسے برآمد ہونے والے اس تھیلے میں 10تولے سونا موجود تھا جس کی مالیت بھارتی روپوں میں تقریباً 5 لاکھ روپے ہے۔ پولیس کے مطابق تھیلے کی مالکن سندری پلانیبل نامی 4 سالہ گھریلو ملازمہ ہے۔

ملازمہ زیورات کو بینک میں جمع کروانے جارہی تھی کہ راستے میں رک کراس نے بھیک مانگنے والے دوبچوں کو وڑا پاوکا بیگ دیا۔

دندوشی کے سب انسپکٹر چندرکانت گھارگے نے بھارتی خبررساں ادارے اے این آئی کو بتایا کہ،“سندری کو بینک پہنچ کراحساس ہواکہ اس نے اپنے زیورات اسی تھیلے میں رکھے تھے”۔

Maharashtra: 10 tola gold worth Rs 5 lakhs recovered from clutches of rats in a gutter near Gokuldham Colony, Mumbai



A woman on her way to deposit jewellery in a bank gave it away to children on street, mistaking it to be bread; children threw it into garbage dump...:SI C Gharge pic.twitter.com/Vj7uxaUJdk