زاراجوتوں کی انوکھی تشہیر پرتنقید کی زدمیں

معروف فیشن اورمیک اپ برانڈ ‘’ زارا ‘’ کو جوتوں کی حالیہ تشہیری مہمم پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔

زارا ترکی کی تشہیری مہم کے دوران جوتوں میں بریڈ، آئس کریم سمیت کھانے پینے کی اشیاء رکھنے پرصارفین کی جانب سے شدید ردعمل ظاہرکیا جارہا ہے۔

سوشل میڈیا صارفین نے یہ تصاویروائرل ہونے کے بعد برانڈ کو اس غیرپیشہ ورانہ رویے پرکڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کا ضیاع کرنے سے قبل یہ سوچ لیں کہ یہی اشیاء غریب اورنادار لوگوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔

#boycottzara what kind of add is that !!!! There are people around the world are starving from lack of food and your playing around with it !! pic.twitter.com/u5V6Husb1G — Altaf (@Altaf7) June 13, 2022

Disrespecting food in the name of advertisment. Is this a concept even ? SHAME ! #Zara pic.twitter.com/0u6GSOubSn — Are Zee ! (@bhattispeaks) June 12, 2022

سوشل میڈیا پرمختلف ہیش ٹیگزکے ساتھ زارا کا نام ٹاپ ٹرینڈزمیں دیکھاگیا جہاں ٹویٹس میں صارفین کی جانب سے سخت ردعمل کا اظہار دیکھا جاسکتا ہے۔

@ZARA which idiots art direction chose to waste food for the dumbest possible campaign ever? Y’all are getting whack AF everyday #zara #boycott — thee, not the (@theeragingbull) June 12, 2022

#zaraapoligise u should apoligise for this ridiculous advertisement #zara — öylesine görll (@bipolarbipanda) June 13, 2022

@ZARA bread is a sacred. Everything ,keeps us live, is sacred. What is your purpose ???? I AM NOT GONNA BUY ANYTHING FROM ZARA ANYMORE. THIS IS TOO MUCH!!!!! #boycottzara #zarahaddinibil #ZARA pic.twitter.com/t21ElLyqIW — Seniha (@efkarliseniha) June 12, 2022

The campaign photo’s are terrifying, putting food like donuts, bread inside of the shoes you are selling. Horrible. #ZARA @zara @ZARA_Care — Elif (@Elzu12) June 13, 2022

زارا ترکی نے ایسا ردعمل ملنے پرآفیشل ویب سائٹ سے اس ‘شو کیمپین’ کی تمام تصاویرہٹادی ہیں، تاہم اس مہم کے حوالےسے تاحال کوئی وضاحتی بیان یا موقف جاری نہیں کیا گیا ہے۔

کمپنی کی جانب سے معافی نہ مانگنے پرترکی میں سوشل میڈیا صارفین لوگوں سے زارا کا بائیکاٹ کرنے اورملک بھرمیں اس کے اسٹورز کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ترکی میں زارا کے 40 سے زائد اسٹورزہیں۔