عالیہ بھٹ اور رنبیرکی فلم ‘برہمسترا’ کا ٹریلرمذاق بن گیا

شادی کے بعد رنبیراورعالیہ کی پہلی فلم ‘برہمسترا’ کے ٹریلرنے ریلیزہوتے ہیں شائقین کی توجہ حاصل کرلی لیکن وجہ فلم کے لیے پسندیدگی سے زیادہ کچھ اور ہے۔

سپر ہیرو فینٹسی فلم کی مرکزی کاسٹ میں عالیہ بھٹ، رنبیرکپور،امیتابھ بچن، اکنینی ناگ ارجن ،مونی رائے سمیت دیگرشامل ہیں۔

سوشل میڈیا صارفین نے فلم کا ٹریلردیکھتے ہی اس کا موازنہ کہیں مارول تو کہیں ہیری پوٹرکے ساتھ کرنا شروع کردیا۔بیشترایسے بھی ہیں جنہیں ٹریلربہت پسند آیا اور انہوں نے تعریفی تبصرے کیے۔

چند دلچسپ ٹویٹس پر نظرڈالیے۔

A bow and arrow was introduced by Hawkeye

Aquaman's Trident existed before Lord Shiva's Trishula

Red denotes everything Scarlett Witch

Elements & their power are only explored in Avatar

Fantasy adventure films can't be over the top#BrahmastraTrailer #Brahmastra pic.twitter.com/Fq51rafhVa — ANMOL JAMWAL (@jammypants4) June 15, 2022

View this post on Instagram A post shared by Churail Sarwat (@sarwatg)

Film ka Naam Change karke



Marvel Se Zyada VFX Dala aisa rakho.



#BrahmastraTrailer #Brahmastra pic.twitter.com/NXmJceUxQF — Hemant M Shinde (@iamhemantshinde) June 15, 2022

They released Naagin aka Brahmastra Trailer right after



2years Of Injustice To Sushant https://t.co/MDOyH8GjBx — Maynika's BollyStars (@Maynika9) June 15, 2022

#Brahmastra ka trailer aadha naagin aur aadh jaani dushman ka trailer lag raha hai. — बुलेट बाबा (@BuletBaba) June 15, 2022

برہماسترا کی ہدایتکاری آیان مکرجی کی ہے اور اسے کرن جوہرنے پروڈیوس کیا ہے، فلم 9 ستمبرکو بڑے پردے پرپیش کیاجائے گا۔