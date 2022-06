آئی فون 14: بات اب گردے سےآگے نکل گئی ہے

آئی فون کے جدید ماڈلز کے شوقین حضرات دل تھام لیں کیونکہ اب بات “گردہ فروخت “ کرنے سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔

امکان ہے کہ ایپل رواں سال کے اختتام پرآئی فون 14 لانچ کررہا ہے، رواں سال بھی 4 ماڈلز متعارف کرائے جارہے ہیں جن میں آئی فون 14، آئی فون 14 پرو، آئی فون 14 میکس، اور آئی فون 14 پرو میکس شامل ہیں۔

اطلاعات ہیں کہ آئی فون 13 میں استعمال کی جانے والی اے 15 بایونک چپ کے بجائے نِئے ماڈل میں اے 16 بایونک چپ ہوگی جبکہ آئی فون 14 کا میمرہ 48 میگا پکسل ہوگا۔ کوریا آئی ٹی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق ایپل ممکنہ طور پر تمام آئی فونز کا فرنٹ کیمرہ بہتر بنا تے ہوئے نئے “ہائی اینڈ” سینسرشامل کرے گی۔

iPhone 14 which will launch at the end of this year, is Expected to launch in Pakistan with whopping Price of Rs. 460,000 (inclusive PTA) in Pakistan due to depreciating Rupee value compared to dollar. #visionpakistan #iPhone14 pic.twitter.com/Fq21VGliYk — Vision Pakistan (@thevisiontvpk) June 13, 2022

نئے فون کی لانچ سے قبل مزید تفصیلات سامنے آنے کا سلسلہ توجاری رہے گا لیکن جو بات دل تھام کر سننے والی ہے وہ پاکستان میں آئی فون 14 کی ممکنہ قیمت ہے، فی الحال سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق یہ فون لانچ پرائس میں تقریباً 4 لاکھ 60 ہزار روپے کا ہوگا جس میں اگر پی ٹی اے ٹیکس کے ایک لاکھ شامل کیے جائیں تو مجموعی قیمت 5 لاکھ 60 ہزار روپے بنتی ہے۔

ٹوئٹرپروائرل اس قیمت کاعالم ہوتے ہی سوشل میڈیا صارفین نے اپنا حال دل بیان کرنا شروع کردیا، بیشترنے مزاح کے پیرائے میں دل کے پھپھولے پھوڑے۔

سن اور سمجھ لیجئے کہ بات اب گردہ فروخت کرکے بھی نہیں بننی۔

😖 It is going to cost more than a #kidney now. Time to think of new ways to afford it.#iphone #apple #iphone14 pic.twitter.com/boOGgWym8n — Sunday Times (@SundayDT) June 14, 2022

حکومت کی جانب سے 2 ہزار روپے کی رقم کا ایک مصرف یہ بھی ہوسکتا ہے۔

By saving the money given by the government(Rs 2000) I will buy this phone. ✌🏻😌#iPhone14 pic.twitter.com/dJyLE1QP94 — Ushna🦋🏏 (@a__monotheistic) June 13, 2022

نیا ماڈل ایسا بھی ہوسکتا ہے۔

عین ممکن ہے کہ جائیداد میں اپنا حصہ لینے کے بعد بھی مطلوبہ رقم نہ جڑ پائے۔

Mera to itna jaidad main b hissa nahi ha 🥲✌🏻 #iPhone14 pic.twitter.com/O6MQsArqEP — M ✨ (@miney_46) June 14, 2022

زہرکھانے کے پیسے بھی نہ ہونے کا شکوہ صرف حکومت ہی تو نہیں کرسکتی نا۔

Brands sending me Summer New Collection messages

Le Me: pic.twitter.com/sNs7ud6gDC — M ✨ (@miney_46) June 13, 2022

پاپا کے کیش پرعیش کرنے والے بھی اس فون کا مطالبہ سوچ سمضح کر سامنے رکھیں ورنہ ایسی حالت بھی ہوسکتی ہے۔

Nothing, today I asked Abu for a new mobile I phon 14 and then ... ....🤕🤕#iPhone14 pic.twitter.com/ewBAtmpj2E — 𝐂𝐚𝐩𝐭-𝐀𝐦𝐦𝐚𝐫 (@1Capt_Ammar) June 14, 2022

آئی فون 14 خریدنے کی استطاعت رکھنے والے ایسی شکلیں بناسکتے ہیں۔

گزشتہ سال متعارف کرائے گئے آئی فون 13 کے مختلف ماڈلز کی قیمتیں 699 امریکی ڈالرسے لیکر 1599 امریکی ڈالر تک تھیں۔ قیمتوں کا یہ فرق ماڈل اور اسٹوریج کی گنجائش کے لحاظ سے تھا۔

آئی فون 13 میں منی، پرو، پرو میکس اورصرف آئی فون 13 کے نام سے 4ماڈل پیش کیے گئے تھے۔