سدھوموسے والا کے لیے پاکستانی ڈرائیورزکا منفرد خراج عقیدت

بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے گلوکار سدھو موسے والا کے پاکستانی مداح بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار بھرپورطریقے سے کررہے ہیں۔

پنجابی رپیر اوراپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما سدھوموسے والا کو 29 مئی کو پنجاب کے ضلع مانسہ میں گاڑی پر فائرنگ کرکے قتل کردیا گیا تھا۔

سدھو موسے والا کو29 مئی کو نامعلوم افراد نے پنجاب کے ضلع مانسہ میں گاڑی پر فائرنگ کرکے قتل کردیا تھا۔

پاکستانی ٹرک آرٹ کی دنیابھرمیں دھوم ہے اور انہی ٹرک آرٹسٹس میں سے ایک نے سدھو کی تصویرٹرک پر پینٹ کرکے گلوکار کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

#Sidhumoosewala may be the first Indian Punjabi singer to make a place on a Pakistani truck.



In Pakistan Your picture on a Pakistani truck means you are in the hearts of the people. pic.twitter.com/8ka8MvM0na