شکتی کپور کے بیٹے سدھانت کپورمنشیات کے استعمال پرزیرحراست

شاہ رخ خان کے بیٹے آریان کو منشیات کیس میں کلین چٹ ملنے کے بعد ایک اوربالی ووڈ سیلیبرٹی کے بیٹے کو بھی اسی الزام میں دھرلیا گیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق نارکوٹکس کنٹرول بیورو(این سی بی) نے ہوٹل میں چھاپے کے دوران بھارتی اداکارشکتی کپورکے بیٹے سدھانت کپورکوگرفتارکرلیا جہاں انہیں بطورڈی جے مدعوکیا گیا تھا۔

اداکارسدھانت کپور کواتوارکی رات بنگلورکے پارک ہوٹل میں ہونے والی پارٹی کے دوران مبینہ طورپرمنشیات کا استعمال کرتے ہوئے دیکھے جانے کے بعد حراست میں لیا گیا۔

بھارتی نیوزایجنسی اے این آئی کے مطابق اداکار کو ریو پارٹی پر پولیس کے چھاپے کے دوران حراست میں لیا گیا۔ خفیہ اطلاع پر مارے جانے والے اس چھاپے میں تقریباً 35 افراد کے میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے۔

Karnataka | Actor Shraddha Kapoor's brother Siddhanth Kapoor detained during police raid at a rave party in a Bengaluru hotel, last night. He is among the 6 people allegedly found to have consumed drugs: Bengaluru Police pic.twitter.com/UuHZKMzUH0