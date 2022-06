فلم ’ لندن نہیں جاؤں گا’ کا پوسٹرمذاق بن گیا

ہمایوں سعید کی فلم ’ لندن نہیں جاؤں گا’ کے پوسٹرنے سوشل میڈیا صارفین کو تفریح طبع کے لیے نیا موضوع فراہم کردیا۔

عید الضحیٰ پر آریلیزکی جانے والی اس رومانٹک کامیڈی فلم کا پوسٹرگزشتہ روزریلیزکیا گیا جس کی دیگرکاسٹ میں مہوش حیات اور کبریٰ خان شامل ہیں۔

اس رنگا رنگ پوسٹرمیں ہمایوں سعید اسنیکرز کے ساتھ لاچا کرتا گھوڑے کی باگیں کھینچتے دکھائی دے رہے ہیں، بظاہرتواس پوسٹرمیں کوئی خامی نہیں دکھائی دیتی لیکن سوشل میڈیا صارفین کہیں چُوکتے نہیں۔

Presenting the first poster of the much-awaited film #LondonNahiJaunga In Cinepax Cinemas #eidulazha 2022



