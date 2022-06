بجٹ 23-2022 کی تقریرکا مکمل متن

حصہ اول

جناب اسپیکر!

1۔ میرے لیے یہ اعزازکی بات ہے کہ میں ایوان میں کولیشن گورنمنٹ کا پہلا بجٹ پیش کررہا ہوں، یہ ایک ایسی کولیشن ہے جس کو پچھلے انتخابات میں رائے عامہ کے 60فیصد سے زائد کی حمایت حاصل ہے۔ اس حکومت میں وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی ہے۔ لہذا ملکی معیشت کے بارے میں کیے جانے والے فیصلوں کو قوم کی وسیع تر حمایت حاصل ہے۔

2۔ حکومت کو گزشتہ پونے چار سال کی بری کارکردگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی ابتر معاشی صورتحال بہتر بنانے کا مشکل چیلنج درپیش ہے۔ گزشتہ حکومت مسلسل پونے چار سال تک پاکستان اور اس کے عوام سے کس چیز کا بدلہ لیتی رہی۔ ان کی عاقبت نااندیشی کی وجہ سے سماجی ڈھانچہ متاثر ہوا، معاشی ترقی رک گئی اور قومی اتحاد تتر بتر ہوگیا۔ اس عرصے میں معاشی بد انتظامی عروج پر تھی جس کی وجہ سے عام آدمی بری طرح متاثر ہوا، روپے کی قدر میں بے تحاشہ کمی دیکھنے میں آئی جس کی بنا پر ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی۔ اس طرح غریب اور متوسط طبقے کی زندگی اجیرن ہوگئی۔

3۔پچھلے پونے چار سال میں ایک ناتجربہ کام ٹیم نے ملک عزیز کو تباہی کے دہانے پرلاکھڑا کیا۔ ہرسال ایک نیا آٓدمی بجٹ پیش کرتا اور ہر سال بلکہ سال کے دوران حکومت کی معاشی پالیسی بدل جاتی جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں اور ڈویلپمنٹ پارٹنرز کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ یہ لوگ بات کرکے مکر جانے کے ماہر ہیں۔پاکستان کے لوگوں نے تو ہر مرحلے پر ان کے یوٹرن دیکھے ہی تھےمگر اپنی اس عادت سے مجبور ہوکر انہں نےعالمی برادری اور عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے بھی بار بار موقف بدلنے کی عادت اپنائی۔ اس لیے آئی ایم ایف کا پروگرام جو اس برس ختم ہونا تھا،فروری میں معطل ہوچکا تھا اور وہ بنیادی اصلاحات جو 2019 میں ہونی تھیں ابھی تک نہیں ہوئیں۔

4۔ معیشت کے اسٹرکچرل بگاڑ کو درست کرنے لیے بنیادی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کا ایک فوری منفی ردعمل بھی دیکھنے میں آٓتا ہے مگر معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہوجاتی ہے۔ گزشتہ حکومت ایسے اقدامات کرکے معیشت سے آنکھیں چراتی رہی۔ اس لیے وہ ساری ریفارمز موخر ہوتی رہیں جن کی وجہ سے آج معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوسکی اور خوشحالی ہم سے دورہوگئی۔

5۔ موجودہ حکومت کے پاس بہت کم وقت ہے۔ ہم بڑی آسانی سے ان تبدیلیوں کوآئندہ حکومت پرڈال سکتے تھےلیکن اس سے ملک کا نقصان تھا،اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ ساری تبدیلیاں کی جائیں گی جن سے معیشت اور ملک کا فائدہ ہو۔ ہم نے یہ جانتے ہوئے حکومت میں آنے کا فیصلہ کیا کہ معیشت خراب حالت میں ہے۔ ہمارے پاس 2 آپشن تھے ایک تو یہ کہ ملک کو اسی حالت میں چھوڑتے اور نئے الیکشن کرادیتے مگر اس طرح معیشت کا بیڑا غرق ہوجاتا اور ملک کو دوبارہ پٹری پر چڑھانا مشکل ہوجاتا۔ اس لیے ہم نے دوسرا راستہ اپنایا اور مشکل فیصلے کرنا شروع کیے۔ یہ ایک مشکل راستہ ضرور ہے لیکن دیرپا ترقی کا راستہ صرف یہی ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ کیا ہے۔ ہم کرسکتے ہیں اور ہم کرکے دکھائیں گے۔ انشاء اللہ

WE HAVE DONE IT BEFORE, WE CAN DO IT, WE WILL DO IT

6۔ ہم نے ہمیشہ قومی مفاد کواپنے سیاسی مفاد پر ترجیح دی ہے۔ اس وقت بھی ہماری اولین ترجیح معاشی استحکام ہے،ہماری معیشت کا ایک بنیادی مسئلہ یہ رہا ہے کہ اکثر معاشی ترقی کی شرح 3 اور 4 فیصد کے درمیان رہتی ہے۔ اس کےبرعکس جانب معاشی ترقی کی شرح 5 یا 6 سے اوپر جاتی ہے تو کرنٹ اکاؤٔنٹ خسارہ قابو سے باہر ہوجاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معیشت کو چلانے کیلئے امیر طبقے کو مراعات دیتے ہیں جس سے درآمدات بڑھ جاتی ہیں اور برآمدات وہیں کھڑی رہتی ہیں۔ یہی پچھلے سال بھی ہوا بلکہ تقریباً ہر دفعہ ہوا۔ اس لیے ہمیں کوئی نئی سوچ اپنانا ہوگی اور ایک قوم کے طور پر اس کا حل نکالنا ہوگا۔ ہمیں معیشت کو چلانے کیلئے کم آمدنی والےاور متوسط طبقے کو مراعات دینا ہوں گی جس سے ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھے گی اور زراعت کو بھی ترقی ملے گی۔

7۔ ہمیں غریب کے معاشی حالات کو سنوارنا ہوگا اور غریب کو سہولتیں دینا ہوں گی تاکہ اس کی آمدن بڑھے گی، جب غریب کی آمدن بڑھتی ہے تو ایسی اشیاء خریدتا ہے جو ملک کے اندر تیار ہوتی ہیں۔ ایسی کنزیومر گڈز پر خرچ کی گئی رقم سے درآمدات نہیں بڑھتیں لیکن ملک کے اندر معاشی ترقی کا عمل شروع ہوجاتا ہے۔ ایسا کرنے سے ہم مستقل بنیادوں پر پائیدار ترقی کرسکتے ہیں۔

8۔ ہمیں معاشی ترقی کی بنیاد رکھنی ہوگی۔ اسی مضبوظ بنیاد جس پر دیرپا پیداوار کی شاندار عمارت تعمیر ہوسکے اور جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم رہے، ہمیں ترقی کا فارمولا برآمدات بڑھانے پر مرکوز کرنا ہوگا۔ ہمیں زراعت، آئی ٹی اور صنعتی برآمدات بڑھانا ہوں گی۔

ہمیں زرعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا اور اپنی برآمدات کی اہمیت بڑھانا ہوگی تاکہ وہ عالمی منڈی میں دیگر ممالک کی مصنوعات کا مقابلہ کرسکیں۔ ہمیں کاروبار کرنے کےمواقعوں کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ مقامی اور بیرونی سرمایہ کار زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں۔ ہمیں مشینری اور خام مال کی درآمد کے بعد اس کی ویلیو میں اضافہ کرکے برآمد کرنا ہوگا۔ اس طرح جتنی درآمدات بڑھیں گی اس سے کہیں زیادہ برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔

معاشی صورتحال اور منصوبہ بندی

جناب اسپیکر!

9۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمیں تباہ حال معیشت کو درست راہ پر گامزن کرنے کا انتہائی مشکل چیلنج درپیش ہے۔ پچھلے پونے چار سال میں معاشی عدم استحکام جاری تھا، تاریخی مہنگائی، غیرملکی زرمبادلہ کی مشکلات،زیادہ لاگت پر بےدریغ قرضوں کا حصول، لوڈشیڈنگ اور اوپر سے مسائل کا حل نکالنے میں ناکام سابقہ حکومت نے عوام کی زندگیوں کو مشکلات سے دوچار اور شکستہ حال بنادیا۔

جناب اسپیکر!

10۔ گزشتہ پونے چار سال کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان مہنگائی کے حساب سے دنیا کے بڑے ملکوں میں نمبر 3 پر ہے۔ ساڑھے سات کروڑ لوگ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان میں دو کروڑ کا اضافہ پچھلے پونے چار برس میں ہوا جبکہ اسی دوران ساٹھ لاکھ لوگ بیروزگار ہوچکے ہیں۔ اپنے پونے چار سال کی مدت میں سابقہ حکومت نے 20 ہزار ارب روپے کا قرضہ لیا جو لیاقت علی خان اور خواجہ ناظم الدین سے لےکر ایوب خان، ذوالفقارعلی بھٹو، محترمہ بےنظیر بھٹو، میاں محمد نواز شریف، شاہدخاقان عباسی اورجناب اسپیکر آپ کے سمیت تمام وزرائے اعظم کی حکومتوں کے 71 سال میں لیے گئے قرضوں کے 80 فیصد کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آمن سے زیادہ خرچ کیا اور پاکستان کی تاریخ کے چار بلند ترین خسارے کے بجٹ پیش کیے۔ ان کا اوسط بجٹ خسارہ 8.6 فیصد کے قریب رہا۔ اس دوران سالانہ تقریباً 5 ہزار ارب روپے کا قرض بڑھایا گیا اور رواں مالی سال میں 5،100 ارب روپے کا خسارہ متوقع ہے۔ اسی طرح بجلی کا گردشی قرضہ 1062 ارب روپے سے بڑھ کر جوہم مئی 2018 میں چھوڑ کر گئے تھے، اب 2500ارب روپے ہوگیا ہے اور ملکی تاریخ میں پہلی بار گیس کے شعبے میں گردشی قرضہ دیکھنے میں آیا جو مارچ 2021-22میں 1400 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔

11۔میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے دور میں مہنگائی کم سے کم کی گئی۔ مہنگائی کی شرح تقریباً 5 فیصد کے قریب تھی، جبکہ افراط زر کی کم سے کم شرح 3.9 فیصد ریکارڈ کی گئی۔ پچھلے پونے چار سال کی بدانتظامی کی وجہ سے پاکستان ایک مستقل مہنگائی کی لہر میں ہے کیونکہ گزشتہ وزیراعظم کہتے تھے کہ میں پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں دیکھنے نہیں آیا بلکہ ملک کو عظیم بنانے آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ غریب آدمی کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر کوئی ملک کیسے عظیم بن سکتا ہے۔

12۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کی حکومت آتے ہی چینی اور آٹے کی قیمتیں کیوں بڑھ گئیں۔ 2013 میں چینی کی قیمت 55 روپے فی کلو تھی اور 2018 میں جب ہم گئے تو چینی کی قیمت 53 روپے کلو تھی، مگر پھر 2018 کے بعد چینی کی قیمتوں کو پر لگ گئے اور وہ بڑھتے بڑھتے 140 روپے کلو سےتجاوز کرگئی۔ لیکن پھر وزیرعظم شہباز شریف آگئے اور جو اسے واپس 70 روپے فی کلو کھینچ لائے ہیں۔ اسی طرح 2018 میں جب ہم چھوڑ کر گئے تو آٹے کی قیمت 35 روپے فی کلو تھی جو نئے پاکستان میں بڑھ کر 80 وپے فی کلو ہوگئی، مگر پھر شہبازشریف آگئے جنہوں نے یوٹیلیٹی اسٹورز اور بہت سی دکانوں پر آٹا 40 روپے فی کلو فراہم کرنا شروع کیا۔ جب ہم گئے تو پاکستان چینی اور گندم برآمد کررہا تھامگر اب یہ دونوں چیزیں درآمد کررہے ہیں۔

13۔ گزشتہ دور میں مہنگائی کو بڑھانے میں توانائی کی قیمتوں کا بھی دخل ہے۔ ہم توانائی کا مسئلہ بڑی حد تک حل کرچکے تھے، توانائی کے اس بحران میں دوبارہ شدت لانے کی ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کی گزشتہ پونے چار سال کی غلط پالیسیاں اورفیصلے ہیں۔ انہوں نے ہمارے کیے ہوئے ایل این جی کے سستے سودوں پر جھوٹے الزامات لگائے جس کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے اکابرین کو جیل بھی کاٹنا پڑی۔ ہمیں یہ بھی گوارا ہوتا اگر یہ ایل این جی سستے نرخوں پر لے آتے، مگر انہوں نے کرونا کی وجہ سے ہونے والے سستے نرخوں پر لانگ ٹرم معاہدے کرنے کی بجائے مہنگے داموں اسپاٹ پرچیز کی۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی فوری ضروریات کیلئے مہنگی ایل این جی خریدنا پڑ رہی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے اوپر الزام لگائے گئے اور مجھ سمیت ہمارے کئی معزز رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا بلکہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اس میں گھسیٹا گیا اور وہ آج بھی پیشیاں اور عدالتیں بھگت رہے ہیں۔

14۔ فروری کے آکر میں جب عمران خان کی حکومت کو لگا کہ ان کے رخصت ہونے کے دن قریب ہیں تو انہوں نے کولیشن حکومت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جو دراصل ریاست پاکستان کی معیشت کیلئے بارودی سرنگیں تھیں۔ جس طرح سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی جبکہ حکومت پاکستان کا خزانہ قرض مانگ کر چل ہا تھا، ان کے اس اقدام سے ہماری ریاست ایک سنگین اقتصادی بحران میں پھنس گئی ہے جس کو نکالنے کی کوشش اب تک جاری ہے۔

15۔ وزیراعظم شہبازشریف نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر کم آمدنی والے طبقے کو تحفظ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ ان کی ہدایت پر40 ہزار روپے ماہانہ سے کم آمدنی والے خاندانوں کو 2 ہزار روپے ماہانہ مدد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جوکہ جون 2022 سے نافذ العمل ہے۔ اس سے تقریباً 8 کروڑ سے زائد لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ امداد مالی سال 2022-23 کے بجٹ میں شامل کردی گئی ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ کسی کے پاس کار یا موٹر سائیکل ہو بلکہ جو عوام بس میں سفر کرتے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاسکتے ہیں۔ جو مستحق افراد بی آئی ایس پی میں پہلے سے رجسٹرڈ ہیں ان کو جون کے مہینے میں 2000 روپے کی اضافی ادائیگی کی جارہی ہے۔ ان میں مزید 60 لاکھ خاندانوں کو شامل کیا جارہا ہے جن کو ہر مہینے 2000روپے دیے جائیں گے۔

16۔ 2013 سے 2018 کے درمیان پاکستانی کرنسی میں استحکام دیکھنے میں آیا مگر پھر انتہا درجے کی معاشی بدانتظامی کی بنا پر 2018 سے 2022 کے درمیان روپے کی قدرمیں تقریباً 61 فیصد کمی واقع ہوئی جو ڈالر کے مقابلے میں 115 روپے سے 189 روپے تک پہنچ گیا اور بدانتظامی کے آفٹر شاکس کی وجہ سے 200 کی حد بھی پار کرگیا۔ مگر ہم نے کرنسی کو استحکام دینے کیلئے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ اب ہمارا روپیہ مستحکم رہے گا۔

بجٹ ویژن اور اقتصادی ترجیحات:

جناب اسپیکر!

17۔ بجٹ کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں حکومت کی سوچ اور ترجیحات پر بات کرنا چاہوں گا۔ 18۔ وزیراعظم چاہتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔بالخصوص وہ غریب عوام جو مہنگائی کےاس طوفان سےلڑنے کی سکت نہیں رکھتے۔ اس مقصد کیلئے حکومت نے امداد اورسبسڈی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں لیکن ایسا مستقل بنیادوں پر کرنے کیلئے ہمیں ذرائع فراہم کرناہونگے۔ اس مقصد کیلئے یہی طریقہ ہے کہ ہائیرانکم ارننگ پراسپیشل ٹیکس لگایا جائے اور اس طرح دولت کا رخ غریب عوام کی طرف موڑا جائے۔ اس مقصد کیلئے آمدن پر ٹیکس یا ایسی اشیا پر ٹیکس لگئے جائیں جو زیادہ آمدن والے افراد استعمال کرتے ہیں اور متوسط طبقہ اور غریب عوام کم استعمال کرتے ہیں۔

جناب اسپیکر!

17۔ ہماری حکومت کی بجٹ فلاسفی یہ ہے کہ ہم ایک طرف زرعی پیداوار میں اضافہ کرینگے تاکہ نہ صرف قابل کاشت رقبہ بڑھے بلکہ فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ہو۔ خاص طور پرخوردنی تیل پیدا کرنے والی فصلوں مکئی، سورج مکھی اور کینولا کی کاشت میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ زرعی درآمدات میں کمی آئے اور جاری اخراجات کے خسارے میں کمی لائی جاسکے۔ دوسری طرف ہم ایسی صنعتوں کو ترقی دینگے جن کی پیداوار برآمد کی جاسکے۔ اس طرح ہمیں قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوگا اور بیرونی ادائیگیوں کے توازن کو پائیدار بنیادوں پر درست کرنے میں مدد ملے گی۔

جناب اسپیکر!

20۔ نئے محصولات کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جومحصولات اس وقت وصول کیے جارہے ہیں،ان کےانتظام اور مینجمنٹ کو بہتر بنایا جائے۔ اگرمحصولات میں چوری کو ختم کردیا جائے جوگزشتہ پونے چار سال میں بڑھ گئی تھی توخاطرخواہ حد تک اضافی وصولی ہوسکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نان ٹیکس ریونیو بڑھانے کیلئے بھی کوشاں ہیں۔

کفایت شعاری کیلئے اقدامات:

جناب اسپیکر!

21۔ کفایت شعاری ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومتی اخراجات میں کمی اس بجٹ کا حصہ ہے۔ ہم اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات اٹھارہے ہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ نہیں کررہے۔گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی۔ ترقیاتی پراجیکٹ کےعلاوہ فرنیچر وغیرہ کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کردی گئی ہے۔ کابینہ اور سرکاری اہلکاروں کی پیٹرول کی حد کو 40 فیصد کم کیا جائے گا۔ حکومت کے خرچ پرلازمی بیرونی دوروں کے علاوہ تمام دوروں پر پابندی ہوگی۔

جناب اسپیکر!

22۔ بجٹ میں پنشن کی مد میں اگلے مالی سال میں 530 ارب روپے کا تخمینہ ہے، دیگر ممالک کی طرح ہم پنشن فنڈ قائم کررہے ہیں جس کے لیے رقوم جاری کردی گئی ہیں۔

میکرواکنامک فریم ورک:

22۔ وزیراعظم شہباز شریف کے ویژن کے مطابق معیشت کو ترقی کے راستے پرگامزن کرنے کیلئے ہماری ٹیم نے میڈیم ٹرم میکرواکنامک فریم ورک وضع کیا ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ اس کے ذریعے معیشت صحیح رخ اختیار کرنے میں کامیاب ہوگی۔

23۔ ہمارے لیے بڑا چیلنج کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بغیرگروتھ حاصل کرنا ہے لہذا اگلے سال توازن کو خراب کیے بغیر کم ازکم 5 فیصد گروتھ حاصل کی جائے گی۔ اس طرح جی ڈی پی کو67 کھرب روپے سے بڑھاکر اگلے مالی سال کے دوران 78.3 کھرب روپے تک پہنچایا جائے گا۔

افراط زر:

25۔ اس وقت افراط زر 11.7 فیصد ہے جبکہ گذشتہ 10 برس کے مقابلے میں سب سے بلند سطح ہے۔ حکومت کو ادراک ہے کہ غریب آمدنی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ ہم مانیٹری پالیسی اور فزکل پالیسی کو بہتر بناتے ہوئے مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ اگلے مالی سال میں افراط زر میں کمی کرکے 11.5 فیصدر پر لایا جائے گا۔

ایف بی آر ٹیکسز:

26۔ ایمرجنگ مارکیٹ ممالک میں ٹیکس کی شرح جی ڈی پی کا تقریباً 16 فیصد ہے مگر پاکستان میں اس وقت یہ شرح 8.6 فیصد ہے۔ اگلے مالی سال کے دوران یہ شرح 9.2 فیصد تک لے جانے کی تجویز ہے۔ 2017-18 میں ہم یہ شرح 11.1 فیصد پر چھوڑ کر گئے تھے۔

مجموعی خسارہ:

27۔ مجموعی خسارہ جو اس سال جی ڈی پی کا 8.6 فیصد ہے، اس میں بتدریج کمی لائی جائے گی۔ اگلے مالی سال کے دوران اس میں کمی لاکر 4.9 فیصد تک کیا جائے گا۔ اسی طرح مجموعی پرائمری بیلنس جو جی ڈی پی کا منفی 2.4 فیصد ہے اس میں بہتری لاکر اگلے مالی سال میں اس کو مثبت 0.19 فیصد پر لایا جائے گا۔

تجارتی خسارہ:

28۔ ہماری حکومت برآمدات میں اضافے کیلئے اہم اقدامات اٹھارہی ہے اور درآمدات بڑھتے ہوئے رجحان پرقابو پانے کی کوشش کررہی ہے تاکہ تجارتی توازن عمل میں لایا جائے اور ڈالر کی قیمتوں کا تعین خود بخود صحیح راستے پر گامزن ہوجائے۔ درآمدات جو اس وقت 76 ارب ڈالر تک متوقع ہیں۔ اگلے مالی سال میں ان میں کمی لاکر 70 ارب ڈالر کی سطح پرجائیں گی۔ برآمدات اس وقت 31.3 ارب ڈالر ہیں۔ اگلے مالی سال تک ان کو 35 ارب ڈالر تک بڑھانے کیلئے اقدامات کیے جائیں گے۔ ان اقدامات سے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کوجی ڈی پی کے منفی 4.1 فیصد سے گھٹا کر اگلے مالی سال میں جی ڈی پی کے منفی 2.2 فیصد پرلایا جائے گا۔

ترسیلات زر:

29۔ رواں سال ترسیلات زر 31.1 ارب ڈالر ریکارڈ ہوں گی۔ اگلے مالی سال میں ترسیلات زر 33.2 ارب ڈالر تک بڑھنے کی توقع ہے۔

قومی قرضہ:

30۔ اس سال انٹرسٹ پیمنٹ میں کل اخراجات 3144 ارب روپے ہوں گے، جس میں ڈومیسٹک انٹرسٹ پیمنٹ 2770 ارب روپے اور ایکسٹرنل انٹرسٹ پیمنٹ 373 ارب روپے ہونے کا تخمینہ ہے، جبکہ اگلے سال اس مد میں کل ادائیگی 3950 ارب روپے ہونے کا تخمینہ ہے جس میں سے 3439 ارب روپے اندرونی اور 511ارب روپے غیر ملکی قرضوں پر خرچ ہونگے۔

31۔ پبلک ڈیبٹ جوکہ 2017-18 میں 25 ہزار ارب روپے تھا۔ مارچ 2022 میں 44365 ارب روپے تک پہنچ گیا جو جی ڈی پی کا 72.5 فیصد ہے۔ ہم نے مالی سال کے آخری 2 ماہ میں اخراجات میں کمی کے ذریعے قرض میں اضافے کی رفتار کو کم کیا ہے۔ قانون کے مطابق حکومت کے قرض لینے کی حد جی ڈی پی کا 60 فیصد مقرر کی گئی ہے۔

32۔ ایف آرڈی ایل اے 2005 میں ترمیم کے ذریعے وزارت خزانہ کے ڈیبٹ مینجمنٹ آفس کوماہرین فراہم کیے جائیں گے۔ فرائض کی بجا آوری کیلئے اس کےمینڈیٹ اوراختیارات میں خاطرخواہ اضافہ کیا جارہا ہے تاکہ قرضوں کا انتظام موزوں بنیادوں پر استوار کیا جاسکے۔ یہاں پر میں ایوان کو آگاہ کرنا چاہوں کہ سابقہ حکومت نےڈیبٹ کی ری پروفائلنگ کرتے وقت 2029 میں 5400ارب روپے یعنی 5 لاکھ 40 ہزار کروڑ روپے ایک ساتھ ادا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تصور تو کیجیے کیا کوئی ڈومیسٹک منی مارکیٹ ایک ہی بار اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرسکتی ہے؟،بالکل نہیں۔ ہم اس بہت بڑی قرضوں کی ادائیگی رقم کو ٹکڑوں میں بانٹ کر حکومت اور مقامی مارکیٹ کیلئے قابل ادائیگی بنارہے ہیں۔

بجٹ اقدامات

جناب اسپیکر!

33۔بجٹ ری الوکیشنزکی چیدہ چیدہ باتیں بتانے سے پہلے میں آپ کو ریونیو اور اخراجات کا اوور ویو پیش کرتا ہوں۔

اب میں بجٹ کے کچھ خصوصی اقدامات بیان کرتا ہوں۔

• رواں مالی سال میں ایف بی آر کے ریونیو 6000 ارب روپے ہونگے جس میں صوبوں کا حصہ 3512 ارب روپے رہا۔ وفاق کا نیٹ ریونیو 3803 ارب رہا۔ وفاقی حکومت کا نان ٹیکس ریونیو 1315 ارب روپے ہونے کی توقع ہے۔ کل اخراجات 9118 ارب روپے ہونگے۔ پی ایس ڈی پی کے اخراجات 550 ارب روپے ہونگے۔ ڈیبٹ سرویسنگ کی مد میں 3144 ارب روپے خرچ ہونگے۔

• ڈیفنس پر 1450 ارب روپے خرچ ہونگے، فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات 530 ارب روپے، پنشن پر 525 ارب روپے اور سبسڈیز کی مد میں 1515ارب روپے خرچ ہونگے اور گرانٹ کی مد میں 1090 ارب روپے خرچ ہوئے۔

• اگلے سال ایف بی آر کے ریونیو کا تخمینہ 7004 ارب روپے ہے جس میں سے صوبوں کا حصہ 4100 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کے پاس نیٹ ریونیو 4904 ارب روپے ہوگا۔ جبکہ نان ٹیکس ریونیوز میں 2000 ارب روپے ہونگے۔

• وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 9502 ارب روپے ہے، جس میں سے ڈیبٹ سروسنگ پر 3950 ارب روپے خرچ ہونگے اور اگلے سال پی ایس ڈی پی کیلئے 800 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ ملکی دفاع کیلئے 1523 ارب روپے سول انتظامیہ کے اخراجات کیلئے 550 ارب روپے ہونگے، پنشن کی مد میں 530 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ عوام کی سہولت کیلئے ٹارگٹڈ سبسڈیز 699 ارب روپے رکھی گئی ہیں اور گرانٹ کی صورت میں 1242 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جس میں بی آئی ایس پی بیت المال اور دیگر محکموں کی گرانٹس شامل ہیں۔

بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام:

اب میں اپنے پسماندہ اور غریب بہنوں اور بھائیوں کے لئے کئے جانے والے اقدامات کا ذکر کرتا ہوں، ان کے لئے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مختص رقم میں اضافہ کیا ہے جو 22-2021 میں 250 ارب روپے تھی۔ 23-2022 کے بجٹ میں یہ رقم بڑھا کر 364 ارب روپے کردی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 12 ارب روپے کی رقم یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن پر اشیا کی سبسڈی کے لیے مختص کی گئی ہے۔ 5 ارب روپے کی اضافی رقم رمضان پیکج کے طور پر رکھی گئی ہے۔

35- اگلے مالی سال میں بی آئی ایس پی کے تحت 90 لاکھ خاندانوں کو بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر پروگرام کی سہولت میسر ہوگی، جس کے لیے 266 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔

36- بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دائرہ 1 کروڑ بچوں تک بڑھایا جائے گا، جس کے لئے 9 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے۔

37- 10 ہزار مزید طلبہ کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالر شپ دیا جائے گا، جس کے لئے 9 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے۔

38- بے نظیر نشونما پروگرام تمام اضلاع تک بڑھادیا جائے گا، جس پر تقریباً 21.5 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔

39- اس کے علاوہ 6 ارب روپے مستحق افراد کے علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال میں رکھے گئے ہیں۔

توانائی:

جناب اسپیکر!

40- عوام اور صنعت و تجارت کے لئے توانائی کلیدی اہمیت رکھتی ہے، ان شعبوں اور عوام کے لئے ہم نے اپنے پہلے 3 ماہ کے دوران 214 ارب روپے اضافی سبسڈی ادا کی ہے تاکہ سابق حکومت کے دور کے بقایاجات کے بوجھ میں کمی لائی جاسکے۔ اگلے مالی سال کے دوران اس مد میں 570 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے تاکہ گرمی کے سخت موسم کے دوران عوام بجلی کا خرچ برداشت کرسکیں۔

41- پیٹرولیم کے شعبے میں ہم نے بقایاجات کی ادائیگی کے لیے 248 ارب روپے کی رقم کا اجراء کیا ہے اور اگلے مالی سال کے لیے 71 ارب روپے مہیا کئے ہیں، ہم جلد گیس کے نئے نرخوں کا اعلان کریں گے جس کے تحت صنعتوں کوعلاقے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں مسابقتی نرخوں پر گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا جس سے ملکی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔

تعلیم

جناب اسپیکر!

42- کئی مالی مجبوریوں اور اس حقیقت کے باوجود بھی کہ یہ شعبہ اب صوبوں کو منتقل کردیا گیا ہے ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے رواں بجٹ میں 65 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے۔ اس کےعلاوہ 44 ارب روپے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ جو پچھلے سال کے مقابلے میں 67 فیصد زیادہ ہیں جو نوجوان نسل کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ کا ثبوت ہیں۔ ہم صوبوں کو قائل کررہے ہیں کہ وہ آئندہ برسوں کے دوران اعلیٰ تعلیم کے شعبے کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ ذمہ داری نبھائیں۔

43- ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بجٹ میں بلوچستان اور ضم شدہ اضلاع کے لئے 5000 وظائف شامل ہیں، بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے لئے الگ سے اسکالر اسکیم شامل ہے، ملک بھر میں طلبا کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ آسان اقساط پر فراہم کئے جائیں گے۔ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو اپ گریڈ کرنے کی غرض سے جدید ترین آلات مہیا کرنے کے لئے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں۔

زراعت اور فوڈ سیکیورٹی:

جناب اسپیکر!

44- زراعت وطن عزیز کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، دیگراقدامات کےعلاوہ ہم نے فصلوں اور مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے 21 ارب روپے رکھے ہیں تاکہ پیداوار بڑھائی جاسکے۔ وزارت برائے فوڈ سیکیورٹی نے پلاننگ کمیشن اور صوبوں کے تعاون سے ایک 3 سالہ پیداواری حکمت عملی ترتیب دی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد پیداوار میں اضافہ کرنا،کسانوں کوخوشحال کرنا، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنا۔ اسمارٹ زراعت کا فروغ، خود انحصاری،ویلیو ایڈیشن اور ایگرو پروسیسنگ ہے۔

نوجوانوں کے لیے اقدام

جناب اسپیکر!

45- نوجوان ملک خداداد کا اہم سرمایہ ہیں۔ نیشنل یوتھ کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ نوجوانوں کے لیے مختلف اسکیمیں رکھی گئی ہیں۔ فارغ التحصیل نوجوانوں کا ملکی ترقی میں کردار بڑھانے کے لیے ایک مربوط نظام لایا جارہا ہے۔ ‘‘یوتھ ایمپلائمنٹ پالیسی’’ کے تحت 20 لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع تک نوجوانوں کی رسائی یقینی بنائی جائے گی۔ نوجوانوں میں کاروبار کے فروغ کے لیے 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے اور ڈھائی کروڑ تک آسان شرائط پر قرضے دیئے جانے کی اسکیم کا اجراء بھی کیا جائے گا۔ قرضہ اسکیم میں خواتین کا کوٹہ 25 فیصد مختص کیا گیا ہے۔ نوجوان خواتین کی معاشی خودمختاری کو یقینی بنانے کے لیے خواتین کو ’’ہائی ٹیک اور دیگر اسکلز ‘’ میں ترجیحی بنیادوں پر تربیت فراہم کی جائے گی۔ ملک بھر میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم کئے جائیں گے۔

46- ان سینٹرز کے ذریعے نوجوان ایک ‘‘انٹی گریٹڈ جاب پورٹل’’ تک رسائی اور اس سے متعلق رہنمائی حاصل کرسکیں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو مدنظر رکھتے ہوئے اور نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں کو مربوط کرتے ہوئے ‘‘گرین یوتھ موومنٹ’’ کا آغاز کیا جائے گا۔ میرٹ کی بنیاد پر مفت لیپ ٹاپ دینے، ہر کسی کو قسطوں پہر لیپ تاپ دینے اور 250 منی اسپورٹس اسٹیڈیم بنانے کے لیے رقم رکھی جائے گی۔ نوجوانوں کی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ‘‘انوویشن لیگ’’ کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ 11 سے 25 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لئے ‘‘ٹیلنٹ ہنٹ اوراسپورٹس ڈرائیو’’ پروگرام بھی تشکیل دیا گیا ہے۔

جناب اسپیکر!

صنعت و تجارت

47- صنعت کسی بھی ملک کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کارخانوں میں بنی ہوئی اشیاء نہ صرف برآمد کی جاتی ہیں بلکہ ملکی ضروریات بھی پوری کرتی ہیں اور لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان کی اہمیت کے پیش نظروزارت صنعت و پیداوار نے ایشائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے صنعتی پالیسی پر کام شروع کردیا ہے۔

48- پچھلے 3 سال سے ایکسپورٹرز کو ڈی ایل ٹی ایل کے بقایاجات کی ادائیگی بہت سست رفتار رہی ہے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ ایکسپورٹرز کے تمام کلیم فوری طور پر ادا کئے جائیں۔ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تصدیق شدہ 40.5 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ ہم یہ رقم فوری طور پر ادا کررہے ہیں۔ اسی طرح مالی مشکلات کے باوجود سیلز ٹیکس کے ری فنڈز کی بھی فوری ادائیگی کی جارہی ہے۔ صنعت کاروں کو مسلسل بجلی فراہم کرنے کے لیے انڈسٹریل فیڈرز کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ کیا جائے گا۔

سرمایہ کاری:

49- ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک نئی حکمت عملی پر کام کیا جارہا ہے جس کے تحت سرمایہ کار دوست ماحول پیدا کیا جائے گا اور پیچیدہ طریقہ کار کا خاتمہ ہوگا۔ ہماری حکومت عام شہریوں اورغیرملکی سرمایہ کاروں کے لیے مسائل کے حل کے طریقہ کار میں اصلاحات لائے گی۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ یہ نظام سستا، سادہ اور موثر ہو۔

50- اس سلسلے میں بہترین بین الاقوامی قواعد کواپنایا جائے گا۔جس میں تنازعات کے متبادل حل کا نظام بھی شامل ہوگا۔ یہ اصلاحات اعلیٰ عدالتوں کی مشاورت سے لائی جائیں گی تاکہ ان پر بروقت عمل کروایا جاسکے۔

51- سابق حکومت نے ایک بھی نیا اسپیشل اکنامک زون نہیں بنایا۔ 2018 تک سی پیک کے تحت انفرااسٹرکچر کا بہت سا کام مکمل کیا جاچکا تھا اور اب اس کو معیشت کے لیے بروئے کار لانا ضروری ہے۔ چین کی حکومت کے ساتھ یہ طے پایا تھا کہ سی پیک کے روٹ پر 9 اسپیشل اکنامک زون بنائے جائیں گے جن میں چین اور دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں کو کارخانے لگانے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ تاہم گزشتہ حکومت نے اس کام کی رفتار میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کیں اور ابھی تک ایک بھی اسپیشل اکنامک زون آپریشنل نہیں ہوسکا۔

52- وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ خیبرپختونخوا میں رشکئی، پنجاب میں لاہور اور سندھ میں دھابے جی کے مقام پر اسپیشل اکنامک زون کو فوراً بجلی اور گیس فراہم کرکے اولین فرصت میں فعال کیا جائے گا۔

ثقافت اور فلم انڈسٹری:

53- سیاحت میں اضافے، معاشرتی و سماجی تنوع، عالمی سطح پر پاکستان کی ثقافت اور تشخص میں بہتری کے لئے فلم و ثقافت، ورثہ، ڈرامہ اور فنون لطیفہ کا فروغ لازم ہے۔ 2018 میں ملکی تاریخ میں پہلی’’ فلم اور کلچرپالیسی’’ ہمارے دورمیں کابینہ نے منظور کی تھی۔بدقسمتی سے گزشتہ 4 سال اس پر عمل ہوا نہ ہی یہ عمل آگے بڑھ سکا۔ 2018 کی فلم و کلچر پالیسی پر عمل درآمد کا آغاز کرتے ہوئے فلم کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ 1 ارب سالانہ کی لاگت سے’‘بائینڈنگ فلم فنانس فنڈ’’ قائم کرنے کے ساتھ فنکاروں کے لیے ‘‘میڈیکل انشورنس پالیسی’’ شروع کی جارہی ہے۔

54- فلم سازوں کو 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے، نئے سینما گھروں ، پروڈکشن ہاؤسز، فلم میوزیمز کے قیام پر 5 سال کا انکم ٹیکس اور 10 سال کے لیے فلم اور ڈرامہ کی ایکسپورٹ پر ٹیکس ری بیٹ جب کہ سینما اور پروڈیوسرز کی آمدن کو انکم ٹیکس سے استثنیٰ دیا جارہا ہے۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے ‘‘نیشنل فلم انسٹی ٹیوٹ’’ اور ‘‘پوسٹ فلم پروڈکشن فیسلٹی’’ کےعلاوہ ‘‘نیشنل فلم اسٹوڈیو’’ کا قیام عمل میں لایا جارہا ہے۔ سینما ، پروڈکشن ہاؤسز ، فلم میوزیمز اور ڈرامہ کے مشترکہ منصوبوں پر ری بیٹ دے رہے ہیں۔ ان پر 70 فیصد مواد کی پاکستان میں شوٹنگ کی شرط لاگو ہوگی تاکہ مختلف علاقوں کی مارکیٹنگ سے سیاحت و ثقافت پھولے پھلے،روزگار،نوجوانوں کی ہنرمندی سمیت کاروباری سرگرمیاں فروغ پائیں۔

55- ڈسٹری بیوٹرز اور پروڈیوسرز پر عائد 8 فیصد، ‘‘ود ہولڈنگ ٹیکس’’ ختم کیا جارہا ہے۔ فلم اور ڈراموں کے لئے مشینری، آلات اور سازوسامان کی امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی سے 5 سال کا استثنیٰ ہوگا۔ فنانس بل 2022 کے ذریعے کسٹم ایکٹ 1969، فنانس بل 2018 میں ترمیم کرکے نئی فلم، ڈراموں کےلئے آلات منگوانے پر سیلز ٹیکس صفر اور انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی ختم کی جارہی ہے۔ ان اقدامات سے ملکی فلمی صنعت بحال جبکہ دنیا کے ساتھ پاکستان کے ابلاغ کا منقطع سلسلہ پھر سے بحال ہوگا۔ نئے ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کی خاطر نوجوانوں کو فلم انڈسٹری میں کام کرنے کے مواقع ملیں گے۔

پبلک سیکٹر ڈویلپمنٹ پروگرام

جناب اسپیکر!

56- وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لئے 800 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ 2017-18 میں ہم وفاقی ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے پر چھوڑ کرگئے تھے۔ اب جو ہم نے حکومت سنبھالی ہے تو یہ تقریباٍ آدھا رہ گیا ہے۔

57- وفاقی حکومت کو اپنی آمدن سے ایسا انفرااسٹرکچر بنانا چاہئے جو ملک بھر کے کام آئے۔ ان لوگوں نے غفلت اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گوادر کی بندرگاہ پر کام بند کردیا۔ گوادر جو اس علاقے کی سب سے گہرے پانیوں کی بندرگاہ ہے اس وقت ریت اور گارے سے اٹی پڑی ہے۔

58- پی ٹی آئی حکومت نے میرے قائد نوازشریف کے ملک بھر میں موٹروے کا جال بچھانے کے وژن کو بھی نقصان پہنچایا اور دانستہ طور پر چین کی سرحد سے کراچی اور گوادر تک موٹروے کے روٹ کو جگہ جگہ نامکمل رکھا تاکہ ترقی کا یہ راستہ کہیں پاکستان میں خوشحالی نہ لے آئے۔ اسی طرح انہوں نے پاکستان بھر کوآپس میں ملانے والی ریلوے ایم ایل ون کو جدید بنانے کے لئے نوازشریف کے خواب کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹیں کھڑی کیں اور پاکستان کو جدید بنانے کے اس اہم منصوبے کو شروع ہی نہیں ہونے دیا۔ پونے چار سال تک عمران خان بس باتیں کرتے رہے اور کچھ کام نہیں کیا اور اس طرح قوم کا انتہائی اہم وقت ضائع کرکے دوبارہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر بنی گالہ چلے گئے۔ میں انہیں کہوں گا کہ ’’تمہاری تو فقط باتیں ہیں ہم نے کام کرنا ہے نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے، کرنے والے میں

59- اب میں ترقیاتی پروگرام کی ترجیحات گوش گزار کرتا ہوں:

1- ہم جاری منصوبوں کو مکمل کرنے پر توجہ دیں گے تاکہ ان پر لگائی گئی رقم ضائع نہ ہوجائیں۔ 2- آبادی کم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ رقم بلوچستان کی ترقی پر خرچ کی جارہی ہے تاکہ بلوچستان کو ملک کے باقی حصوں کے برابر لایا جاسکے۔ 3- صوبوں اور خصوصی علاقہ جات (آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان) کے لئے پی ایس ڈی پی میں رقم بڑھا کر 136 ارب روپے کردی گئی ہے۔ 4- پانی کا ذخیرہ کرنے والے ڈیم ہماری سب سے بڑی ترجیح ہیں۔ وزیراعظم شہبازشریف کے حکم کے مطابق مہمند ڈیم اور دیامیربھاشا ڈیم کو وقت سے پہلے مکمل کرنے کے لئے اضافی رقوم مختص کی گئی ہیں۔ 5- چین کی سرحد سے دونوں بندرگاہوں کو ملانے والی شاہراہوں کے سلسلے کو مکمل کیا جائے گا۔ 6- سی پیک کے تحت انفرااسٹرکچر اور اقتصادی زونز کے منصوبوں میں تیزی لاکر قومی ترقی کی رفتار بڑھانے اور برآمدات میں اضافہ کرنے پر توجہ دی جائے گی۔

انفرااسٹرکچر:

60- ہمیشہ کی طرح ملکی ضروریات کے مطابق انفرااسٹرکچر کی ترقی ہماری ترجیح ہے۔ مجموعی طور پر اس کے لئے 395 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔

توانائی / بجلی:

1- بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کو بہتر بنانا حکومت کی ترجیح ہے۔ بجلی کے شعبے کے لئے 73 ارب روپے کی رقم مہیا کی گئی ہے، جس میں سے 12 ارب روپے وزیراعظم کے اعلان کے مطابق مہمند ڈیم کی جلد تکمیل کے لئے خرچ کی جائے گی۔ پانی کا یہ ذخیرہ زراعت کے لئے بھی استعمال کیا جائے گا۔ اس منصوبے کی جلد تکمیل سے کسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔

آبی وسائل:

2- توانائی سے منسلک شعبہ آبی وسائل ہے۔ بڑے کثیرالمقاصد ڈیموں خاص طور پر دیا میربھاشا، مہمند، داسو، نئی گاج ڈیم اورکمانڈ ایریا پروجیکٹس کے لئے بجٹ میں 100 ارب روپے کی رقم شامل کی گئی ہے۔ جب کہ چھوٹے ڈیموں، نکاسی آب کی اسکیموں، کم ترقی یافتہ اضلاع کو ترجیح دی گئی ہے۔ توانائی اور آبی وسائل کے پروجیکٹ ایک دوسرے سے منسلک ہیں جن کے لئے کل 183 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔

ٹرانسپورٹ اور مواصلات:

3- شاہراہوں اور بندرگاہوں کے لئے 202 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ عوام کو مواصلات کی سہولیات سے نہ صرف صنعت و تجارت کو ترقی ملتی ہے اور کسان کو منڈیوں تک رسائی ملتی ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہوتا ہے۔ یہ ماضی میں ہمارا طرہ امتیاز رہا ہے کہ ہم نے موٹرویز شروع کیں، ان کی تکمیل کی اور آج یہ موٹرویزلاکھوں لوگ لوگ روزانہ کی بنیاد پراستعمال کررہے ہیں۔ حکومتی سرمایہ کاری کے علاوہ ہم شاہراہوں کی تعمیرکےلئےغیرسرکاری سرمایہ بھی استعمال کررہے ہیں۔ بجلی شعبے کے اشتراک سے شاہراہیں تعمیر کرنے کو مزید فروغ دیا جائے گا۔

جناب اسپیکر!

سوشل سیکٹر:

4- پاکستان SDGs کا Signatory ہے اور SDGs کے اہداف حاصل کرنے کے لئے کوشاں ہے۔ اس پروگرام میں عوام کو براہ راست شہری سہولیات دی جارہی ہیں۔ عوام کی زندگی آسان بنانے اور پسماندہ عوام کی خدمت کے لئے 70 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سماجی شعبہ میں متعدد دوسری اسکیموں کے لئے 40 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔

تعلیم و نواجوانوں کے لئے پروگرام:

5- ہماری حکومت نے جاری پروجیکٹس کی تکمیل کو ترجیح دی ہے۔ بجٹ میں اعلیٰ تعلیم کے منصوبوں کے لئے 51 ارب روپے کی رقم رکھنے کی تجویز ہے۔

صحت:

6- عوام کو صحت کی بہتر خدمات کی فراہمی، متعددی بیماریوں کا سدباب اور ان پر قابو پانے، طبی آلات کی فراہمی، ویکسینیشن اور صحت کے اداروں کی صلاحیت کار میں اضافے کے لئے 24 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس میں شجر کاری اور قدرتی ماحول بہتر بنانے کے دیگر منصوبے شامل ہیں۔

ماحولیاتی تبدیلی:

7- اس مشکل وقت میں بھی ہم ماحولیاتی تبدیلی کی اہمیت سے غافل نہیں۔ اس سے نمٹنے کے لئے تقریباٍ 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس میں شجرکاری اور قدرتی ماحول بہتر بنانے کے دیگر منصوبے شامل ہیں۔

جناب اسپیکر!

سائنس و ٹیکنالوجی اور آئی ٹی: 8- حکومت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تربیت دینے، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ فراہم کرنے، نیٹ ورک بہتر بنانے اورآئی ٹی برآمدات کو فروغ دینے کے لئے 17 ارب روپے مختص کئے ہیں۔

زراعت اور فوڈ سیکیورٹی:

9- زرعی شعبے میں جدت اور مشینوں کا استعمال بڑھانے، لیزر سے زمین ہموار کرنے، آبپاشی میں جدت لانے، معیاری بیجوں کی فراہمی اور زرعی پیداوار کی برآمد کے لئے 11 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔

صںعت و زرعی پیداوار:

10-اسپیشل اکنامک زونز کے لئے ضروری انفرا اسٹرکچر اور سروسز فراہم کرنے کے لئے اقدامات اگلے سال کے منصوبہ جات میں شامل ہیں تاکہ ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں میں مارکیٹ شیئر کو بڑھایا جاسکے۔ اعلیٰ ٹیکنالوجی پر مبنی ویلیو ایڈیٹ برآمدات، مؤثر مارکیٹنگ، معدنیات کے شعبے اور انڈسٹری کے دیگر شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے لئے بجٹ میں 5 ارب روپے تجویز کئے گئے ہیں۔

حصہ دوم

ان لینڈ ریونیو

جناب اسپیکر!

61- اس سال کی ٹیکس پالیسی کے بنیادی اصول یہ ہیں: 1- ڈائریکٹ ٹیکس یعنی انکم ٹیکس اور کیپیٹل ویلیو ٹیکس پر زیادہ انحصار۔ 2- نان پروڈکٹو اسسٹ پر ٹیکس کا نفاذ۔ 3- پروگریسو ٹیکسیشن کا فروغ۔ 4- پروڈکٹو ایسٹس کی حفاظت 5- صاحب ثروت افراد پر ٹیکس کا نفاذ۔

جناب اسپیکر!

62- جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کےلئے سازگار ماحول میسر نہیں اور نہ ہی ٹیکس کا موجودہ نظام انٹرپرینیوشپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بلکہ یہ نئےکاروبار کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جبکہ رئیل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کی حوصلہ کی افزائی کرتا ہے۔ یہ یقیناٍ ایک ناخوشگوار پہلو ہے اور یہ معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔

63- یہ رئیل اسٹیٹ کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کا سبب بنتا ہے جس سے رہائشی سہولت متوسط طبقے اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوجاتی ہے۔ اس نان پروڈیکٹو سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی رقم ایک طرف مہنگائی کا سبب بنتی ہے تو دوسری طرف معاشرے میں بےچینی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم رئیل اسٹیٹ سیکٹر کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم اس شعبے کو ایسی سمت میں لے جانا چاہتے ہیں جہاں یہ شہروں کی ترقی کا انجن بن سکے۔ ہماری تجاویز کا مقصد ورٹیکل کنسٹرکشن کے کلچر کو فروغ دینا ہے جو ساری دنیا میں رائج ہے۔ اس سے غیر تعمیر شدہ پلاٹوں میں اسپیکیو لیشن پر مبنی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کی جاسکے۔

64- یہ حکومت کاروبار دوست ماحول پیدا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، یہ بدقسمتی رہی ہے کہ انکم ٹیکس کی وصولی کا بڑا حصہ ودہولڈنگ ٹیکس پر مبنی ہے۔ دراصل ود ہولڈنگ ٹیکس کا نظام نہ صرف ٹیکس کے ڈھانچے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے بلکہ کاروبار کرنے میں مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ ہماری حکومت کا مقصد اس بگاڑ کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہماری ترجیحات میں ود ہولڈنگ ٹیکس کی تعداد کو کم کرنا، فائنل ٹیکس کو کم سے کم میں تبدیل کرنا اور کم سے کم ٹیکس کو ایڈجسٹ ایبل ٹیکس میں بدلنا ہے۔

جناب اسپیکر! 65- اب انکم ٹیکس میں فوائد کے حوالے سے چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں۔

(1) تنخواہ دار افراد پر ٹیکس کی شرح

اس امر میں کوئی کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ معاشی مسائل میں جکڑا ہوا ہے مگر اس کے باوجود اسی طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈالا گیا ہے، لہذاٰ ہماری حکومت نے تنخواہ دار طبقے کی معاشی پریشانیوں کے ازالے کے لئے ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 12 لاکھ کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس سے تنخواہ دار لوگوں کو فائدہ ہوگا جس سے ایک مثبت معاشی سائیکل پیدا ہوگا اور یہ رقم کاروبار میں اضافے کا سبب بنے گی۔ مزید برآں اس سے تنخواہ دار افراد کی ڈسپوزبل انکم میں اضافہ ہوگا اور مستقبل میں زیادہ ٹیکس محصولات کے ذریعے قومی معیشت کو بھی فائدہ پہنچ گا۔

(2) Business individuals اور AOPs کے لئے ٹیکس کی شرح

مہنگائی کے پیشِ نظر انفرادی کاروباریوں اور AOPs کے لئے چھوٹ کی بنیادی حد 4 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کرنے کی تجویز ہے۔

(3) بہبود سرٹیفیکیٹس کی شرح

اس وقت بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس، پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہدا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے منافع پر زیادہ سے زیادہ 10 فیصد ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اسے کم کرکے پینشنرز کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لئے 5 فیصد کرنے کی تجویز ہے۔

(4) ریٹیلرز کے لئے فکسڈ ٹیکس کا نظام

چھوٹے ریٹیلرز کے لئے ایک فکسڈ انکم اینڈ سیلز ٹیکس کا نظام تجویز کیاجارہا ہے جس میں ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی۔ رجسٹریشن اور رپورٹنگ کا آسان نظام لایا جائے گا۔ جو ریٹیلرز حضرات کے لئے بہت آسان ہوگا۔ یہ ٹیکس 3 ہزار سے 10ہزار روپے تک ہوگا۔ یہ ایک فائنل سیٹلمنٹ ہوگی۔ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس ٹیکس کی ادائیگی کے بعد ایف بی آر کو اس بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا مجاز نہیں ہوگا۔

جناب اسپیکر 100 فیصد initial depreciation

صنعتی اداروں اوردیگرکاروبارکوپہلے سال میں 50 فیصد initial depreciation چارجز کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ہے جو صنعتی اداروں کےلیے اضافی بوجھ اور مالی مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ لہذا میں initial depreciation کے مد میں پہلے سال 100 فیصد ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دینے کی تجویز پیش کرتا ہوں۔

امپورٹ اسٹیج پرصنعتی اداروں سےوصول کیےگئےٹیکس کی admissibility

جناب اسپیکر

موجودہ ٹیکس نظام میں خام مال کی درآمد پر وصول کیا گیا ایڈوانس انکم ٹیکس عام طور پر ایڈجسٹ نہیں کیا جاسکتا جس سے کاروباری طبقے کےورکنگ کیپیٹل کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور ان کا کاروبار بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ لہذا یہ تجویز دی جاتی ہے کہ درآمد کے وقت صنعتی اداروں سے حاصل ہونے والے تمام ٹیکسوں کو ایڈجسٹ ایبل قرار دیا جائے۔

جناب اسپیکر

میں اب بجٹ عوام دوست نکات کا اور معیشت کی پیداواری شعبوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے فروغ کےلیے تجاویز پیش کرتا ہوں۔میری یہ تجاویزغیرپیداواری شعبوں میں ہونے والی سرمایہ کاری کو پیداواری شعبوں کی طرف منتقل کرنے کی کاوش ہے۔

ڈیمڈ رینٹل انکم پر ٹیکس

جناب اسپیکر

اس امرمیں کوئی شک نہیں کہ صاحب حیثیت افراد کی دولت کا بڑا حصہ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں موجود ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اس سےایک طرف نان پروڈکٹو ایسٹ جمع ہوتے ہیں تو دوسری طرف غریب اور کم آمدنی والے طبقے کےلیے مکانات کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا ہم اس عدم توازن کو درست کرنے کا ارادرہ رکھتے ہیں۔ لہذا وہ تمام افراد جن کی ایک سے زائد ایموویبل پراپرٹی پاکستان میں واقع ہے اور جس کی مالیت 25 ملین روپے سے زیادہ ہے۔ اس پر فئیرمارکیٹ ویلیو کے 5 فیصد کے برابر فرضی آمدن/ کرایہ تصور کیا جائے گا جس کے نتیجے میں پراپرٹی کی فئیرمارکیٹ ویلیو پر ایک فیصد ٹیکس کی شرح موثر ہوگی۔ تاہم ہر کسی کا ایک عدد ذاتی رہائش گھر اس ٹیکس سے مستثنیٰ ہوگا۔

امموویبل پراپرٹی کے لین دین پر ٹیکس

جناب اسپیکر

موجودہ معاشی مشکلات صاحب حیثیت افراد سے جذبہ ایثار و قربانی کا تقاضا کرتی ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ صاحب حیثیت ثروت طبقہ آگے بڑھ کر قومی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادار کرے۔ لہذا ہم ٹیکس کا ایک ایسا نظام وضع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں تمام طبقات کے اثاثوں پر مساوی طریقے سے ٹیکس لگایا جائے۔ اب پاکستان میں واقع امپوویبل پراپرٹی کے کیپیٹل گین پرایک سال ہولڈنگ پیریڈ کی صورت میں 15 فیصد ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز ہے جو ہر سال ڈھائی فیصد کی کمی کے ساتھ 6 سال کے ہولڈنگ پیریڈ کی صورت میں صفر ہوجائے گا۔

مزید براں فائلرز کےلیے پراپرٹی کی خریدوفروخت پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح موجودہ شرح ایک فیصد سے بڑھا کر دو فیصد کرنے کی تجویز ہے جبکہ نان فائلرز کی حوصلہ شکنی کرنے کےلیے پراپرٹی کے خریداروں کےلیے ایڈوانس ٹیکس کی شرح بڑھا کر 5 فیصد کرنے کی تجویز ہے۔

ہائیرانکم پرسنز پر ٹیکس

جناب اسپیکر

کون نہیں جانتا کہ پاکستان اس وقت سنگین معاشی حالات سے دوچار ہے۔ لہذا وقت کا تقاضا ہے کہ صاحب جائیداد طبقہ آگے بڑھے اور اپنے وسائل اور آمدن کے مطابق اپنے حصے کا پورا ٹیکس ادا کرکے اہم قومی ذمہ داری نبھائے اور غریبوں کی دعائیں لے۔ وقت آن پہنچا ہے کہ ٹیکس کا بوجھ غریب سے امیر کی طرف منتقل کرکےکےلیے ، تمام افراد بشمول کمپنیز اور اے او پیز جن کی سالانہ آمدن 300 ملین یا اس سے زائد ہو ان پر 2 فیصد ٹیکس ادا کرنے کی تجویز ہے۔

لگژری گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس

جناب اسپیکر

صاحب حیثیت طبقے پر ٹیکس کا بوجھ منتقل کرنے کی ہماری اس پالیسی کے تسلسل میں 1600 سی سی سے زیادہ کی موٹر گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے۔ مزید براں الیکٹرک انجن کی صورت میں کی قیمت کی دو فیصد کی شرح سے ایڈوانس ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا۔ اسی طرح نان فائلرز کےلے ٹیکس کی شرح کو موجودہ سو فیصد سے بڑھا کر 200 فیصد کیا جائے گا۔

ونڈ فال گین پر ٹیکس جناب اسپیکر بینکنگ سیکٹر پراعلیٰ شرح سود اور سرکاری سیکیورٹیز میں محفوظ سرمایہ کاری کی وجہ سے غیر معمولی آمدن حاصل کی ہے۔ لہذا ٹیکس کی حقیقی صلاحیت کو حاصل کرنے کےلے بینکگ کمپنیوں پر ٹیکس کی موجودہ شرح 39 فیصد سے بڑھاکر 42 فیصد کرنے کی تجویز ہے جس میں سوپر ٹیکس بھی شامل ہے۔ اب قومی معیشت کو دستاویزی بنانے کےلیے میں چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں

xii پاکستان میں ٹیکس ریذیڈنٹ بننے کا معیار

ٹیکس کے نظام کو یقینی بنانے کےلیے رہائشی شخص کو (ریذیڈنٹ) کو متعین کرنے کے معیار میں ترمیم کی جارہی ہے۔ صاحب حیثیت افراد کی جانب سے موجودہ سسٹم کا ناجائز استعمال کیا جارہاہے جس کی تحت وہ کسی بھی ملک کے ٹیکس ریذیڈنٹ نہیں ہے لیذا تجویز ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری جو کسی دوسرے ملک کا ٹیکس ریذیڈنٹ نہیں اسے پاکستان کا ٹیکس ریذیڈنٹ سمجھا جائے گا۔

(xiii) بین الاقوامی کارڈ کی ادائیگیوں پر ایڈوانس ٹیکس

کریڈٹ،ڈیبٹ اور پری پیڈز کارڈ کے ذریعے پاکستان سے باہر رقم بھیجنے والے فائلز کےلیے ایک فیصد اور نان فائلرز کےلے دو فیصد کی شرح سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا تاہم یہ ٹیکس واجب الادا ٹیکس کےخلاف ایڈجسٹ ایبل ہوگا۔ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز کے اقدامات جناب اسپیکر 66- انڈائریکٹ ٹیکسوں کی وصولی میں ان لینڈ ریونیو نےایف بی آر کی مجموعی ٹیکس محصولات میں صحت مند اضافہ کیا ہے۔

67- مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کی ضرورت کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ حکومت وسیع تر قومی مفاد میں سخت فیصلے کریں اور وزیراعظم میاں شہبازشریف کے قیادت حکومت نےعملی طور پر یہ ثابت کردیا ہے کہ وہ ایسے فیصلے لینے کی صلاحیت اور ارادہ رکھتی ہے۔ سیلز ٹیکس ریونیو دراصل قومی محصولات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن وزیراعظم کے وژن کے مطابق، موجودہ بجٹ کی تجاویز کا مقصد ان شعبوں پر ٹیکس لگانا ہے جو یا تو ٹیکس نیٹ سے باہر رہ گئے ہے یا دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے اصل صلاحیت کے مطابق ٹیکس ادا نہیں کررہے۔

جناب اسپیکر

68- جہاں حکومت، وزیراعظم پاکستان کے وژن کے مطابق ٹیکس بیس کو وسیع کرکے اور ٹیکس نادہندہ شعبوں پر توجہ مرکوز کرکے محصولات میں اضافہ کرنا چاہتی ہے وہی حکومت ٹیکسوں میں ریلیف کو بھی بڑھانا چاہتی ہے تاکہ ملک میں عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکے۔

69- پاکستان توانائی کی شدید قلت کا شکار ہے ایندھن کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے جس کی وجہ تھرمل انرنجی مہنگی ہے۔ ری نیوبل انجری کو آگے بڑھانا ہی ممکنہ راستہ ہے۔لہذا سولر پینل کی درآمد اور مقامی سپلائی کو استشنیٰ دینے کی تجویز ہے۔ اس کےعلاوہ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل کی خریداری پر بینکوں سے آسان اقساط پر قرضے دلائے جائیں گے۔ اس سے ماحول دوست طریقے سے بجلی پیدوار کرنے کو فروغ حاصل ہوگا اور درآمد شدہ مہنگے تیل اور گیس کے استعمال میں کمی واقع ہوگی۔

70- زراعت کوآسان بنانے کےلے ٹریکٹرز ، زرعی آلات، گندم، مکھی، کنولہ،سورج مکھی اور چاول سمیت مختلف اجناس کی بیجوں کی سپلائی پر سیلز ٹیکس واپس لینے کی تجویز ہے۔ 71- خیراتی اسپتال صحت کی سہولیات کی فراہمی میں بھرپور کردار ادار کررہے ہیں۔ خیراتی اسپتالوں کو درآمد/عطیات اور 50 یا اس زیادہ بستروں والے خیراتی/ غیر منافع بخش اسپتالوں کو بجلی سمیت مقامی سپلائی پر مکمل چھوٹ دینے کی تجویز ہے۔

جناب اسپیکر! ٹیکس پیئرز کو سہولت فراہم کرنے کیلئےالٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کے میکنیزم کے اندر ہی بنیادی تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں۔ جس کے مطابق اب ٹیکس پیئرز جس پر 10 کروڑ یا زیادہ کی ٹیکس ڈیمانڈ ہو وہ اے ڈی آر سی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نئے میکانزم کے تحت ٹیکس دہندہ اے ڈی آر سی میں اپنا نمائندہ اپنی مرضی سے نامزد کرسکتا ہے۔ دوسرا نمائندہ ایف بی آر کا آفیسر اور تیسرا نمائندہ ٹیکس پئیر اور ایف بی آر کی باہم رضامندی سے نامزد ہوگا۔ اس میکانزم کی بدولت تین میں سے دو ممبران ٹیکس دہندہ کی مرضی سے نامزد ہونگے، ناصرف کوئشن آف فیکٹ اورکویئشن آف لاء بھی کمیٹی میں لائے جاسکتے ہیں اور فیصلہ اتفاق رائے کی بجائے اور اکثریت رائے سے ہوگا۔ لہذا میں ایسے تمام ٹیکس دہندگان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، میں تمام کاروباری لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ عدالتوں سے اپنے مقدمے واپس لیں تو حکومت فوری طور پر ان کے ساتھ اے ڈی آر سی کے ذریعے معاملات طے کرلے گی۔ اس طریقہ کار کو اپنانے سےعدالتوں پر بوجھ کم ہوگا اور عوام کو سہولت میسر آئے گی۔

پاکستان کسٹمز جناب اسپیکر! 73۔ اس بجٹ میں زراعت سے متعلق فارم میکانائزیشن اور اور لاجسٹکس کے لیے بہت سے امادادی اقدامات کیے گئے ہیں۔ زرعی شعبے اور ملک میں موجود کسان بھائیوں کو ریلیف دینے کیلئے زرعی مشینری پر کسٹم ڈیوٹی ختم کردی گئی ہے۔ جسم میں آب پاشی، نکاسی آب، کاشتکاری فصلوں کی کٹائی اور اس کی پروسیسنگ گرین ہاؤس فارمن اور پودوں کو محفوظ بنانے کے آلات شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ دیگر زرعی صنعتوں کے سازو سامان، مشینری اور زرعی شعبے پر قائم صنعتوں کے لیے بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جارہی ہے۔

جناب اسپیکر! 74۔ ملک میں صنعتی معیشت کو فروگ دینے اورمزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف مینوفیکچرنگ سیکٹرز سے متعلق تقریباً چار سو ٹیرف ہیڈنگز پر مشتمل کسٹم ڈیوٹی، اضافی کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ریشنلائز کیا گیا ہے۔

75۔ ملک میں ریگولیٹری ڈیوٹی نظام کا جائزہ لیا گیا ہے اور بہت سی اشیا پر ریگولیٹری ڈیوٹی کو یاتوختم کردیا گیا ہے یا کم کردیا ہے۔ تاہم یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بہت سے معاملات میں ریگولیٹری ڈیوٹی اس لیے لگائی گئی ہے تا کہ مقامی صنعتوں کو تحفظ دیا جاسکے۔

جناب اسپیکر! 76۔ چونکہ ٹیکسٹائل کا شعبہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے لہذا اس پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے ، اس لیے اس شعبے کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرتے ہوئے مصنوعی دھاگے پر ٹیرف کا ڈھانچہ ریشنلائز کیا گیا ہے۔ 77۔ فارماسیوٹیکل سیکٹر کی حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے 30 سے زیادہ ایکٹو فارماسیوٹیکل انگریڈینسٹس کو کسٹم ڈیوٹی سے مکمل استثنیٰ دیدیاگیا ہے۔ اسکے علاوہ فرسٹ ایڈ بینڈیجز بنانے والی صنعت کے خام مال کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے مزید استثنیٰ دیا گیا ہے تاکہ اس اہم میڈیکل آئٹم کی مقامی سطح پر پیداور کی لاگت مزید کم ہوسکے۔ اس کےعلاوہ کئی دوسرے شعبوں میں بھی ٹیرف سے چھوٹ اور رعایتیں دی گئی ہیں۔ جناب اسپیکر!

78۔ مندرجہ بالا تجاویز دراصل ملکی معیشت کو مضبوط اور مستحکم بنانے ، ملک میں ایک شفاف اور موثر ٹیکس نظام رائج کرنے اور کاروبار میں آسانی اور ہر ممکن سہولت کو یقینی بنانے کیلئے پیش کی گئی ہے جن پر عملدرآمد کے ذریعے حکومت وژن کو عملی جمہ پہنانے کے عمل میں یقیناً معاونت ملے گی۔ 79۔ملک میں ٹیکس ایویژن کا تخمینہ 3 ہزار ارب روپے ہے، ٹیکس چوری کو روکنے کیلئے جامع پروگرام وضع کیا جارہا ہے جس کے ذریعے خاطر خواہ ریکوری ہوگی۔

حصہ سوم ریلیف اقدامات

جناب اسپیکر! 80- ملک اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے مگر پھر بھی ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے، قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید بہت متاثر ہوگئی ہے خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کی، لیکن ان شدید مالی مشکلات اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کئے جارہے ہیں۔ خاص طور پر سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں 10 فیصد اضافہ کیا جارہا ہے۔

اختتامی کلمات جناب اسپیکر! 81- سب جانتے ہیں کہ ملکی معیشت سخت دباؤ میں ہے مگر یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ قوم کی خدمت کو اپنی ترجیح سمجھا ہے۔ اس بھونر سے نکلنے کے لیے عوام کی نمائندہ اتحادی حکومت کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرے گی۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عوام کی پرزور حمایت اور اللہ کے فضل و کرم سے ملکی معیشت کو اس بحران سے نکالیں گے۔ آخر میں پوری قوم سے اپیل ہے کہ ملک اس وقت جن حالات سے دوچار ہے ان کی اصلاح کے لیے ہم سب کو مل کر اپنی تمام تر توانائی اور توجہ ملکی ترقی پر مرکوز کرنی چاہیے۔ ہمیں ہم آہنگی اور بھرپور جذبے کے ساتھ کوشش کرنا ہوگی اور ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں ۔ بقول مصور پاکستان علامہ اقبال وہ کل کے غم وعیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے

اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔