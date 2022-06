عامرلیاقت کا آخری وائس نوٹ وائرل

گزشتہ روز انتقال کرجانے والے پی ٹی آئی کے منحرف رکن عامرلیاقت حسین کا مبینہ طور پرآخری آڈیو پیغام سوشل میڈیا پروائرل ہے جس میں وہ اپنے دُکھ کا اظہارکررہے ہیں۔

یہ وائس نوٹ مائیکروبلاگنگ سائٹ ٹوئٹرپرایم کیو ایم کی سابق رکن سندھ اسمبلی ارم عظیم فاروقی نے شیئرکیا ہے۔

عامرلیاقت کی مغفرت کی دعا کرنے والی ارم عظیم نے کیپشن میں دعویٰ کیا ہے کہ عامرلیاقت نے اپنے انتقال سے قبل گزشتہ روز (8 جون کو ) شام 6 بج کر32 منٹ پریہ وائس نوٹ ایک صحافی کو بھیجا تھا۔

وائس نوٹ میں عامرلیاقت کی آواز اس قدربھرائی ہوئی ہے کہ ان کے الفاظ بمشکل سمجھ آ رہے ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ ،“آپ کا بہت بہت شکریہ ۔۔ سن تو سبھی لیتے ہیں لیکن آپ کم ازکم سمجھتے ہیں۔ میں یہاں سے جارہا ہوں تو دل بہت زیادہ دُکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے والدین ہجرت کرکے یہاں رہنےآئے تھے، پاکستان بہت عزیز رہے گا”۔

This was the last voice note #AamirLiaquat sent to a journalist at 6.32 PM yesterday. pic.twitter.com/TfMzDzOWr2