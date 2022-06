پھریوں ہوا کہ مرکے دکھانا پڑا مجھے

ڈاکٹرعامرلیاقت حسین کااچانک انتقال اس سے قبل انہیں برا بھلا کہنے اور مذاق اڑانے والوں کے لیے بھی حیرت اورصدمے کا باعث ہے، سوشل میڈیا صارفین پراس حوالے سے ٹویٹس اور پوسٹس کا سلسلہ جاری ہے جہاں بیشترافراد کا کہنا ہے کہ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ اچھے تھے، مرنا پڑتاہے۔

عام صارفین کے علاوہ متعدد شوبزسیلیبرٹیزنے بھی عامرلیاقت کے دنیا سے جانے کا سبب سوشل میڈیا پرٹرولنگ اور میمز کے کلچر کودیا۔

جویریہ سعود نےحسن عباسی کا ایک شعرلکھ کرسب کہہ ڈالا۔

اسی تناظر میں محسن عباس حیدرنے لکھا کہ، ‘مبارک ہو، ہم نے انہیں مار دیا’۔

زارا نورعباس نے بھی عامرلیاقت کے انتقال کا ذمہ دارسوشل میڈیا کی گندگی کو قراردیا۔

فرحان سعید کے مطابق عامرلیاقت کی تیسری اہلیہ کو ذمہ دارقراردینے والوں کوعلم ہونا چاہیے کہ ان کی موت کا ذمہ دارہرایک ٹرولر ہے۔

Everyone whose blaming this girl #dania for #amirliaquat death, I am sorry to tell all of those who shared , spread all his videos and memes are also part of bringing him down .

It’s about time we as a nation should stop taking joy out of someone’s misery, it says a lot about us!