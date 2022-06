عامرلیاقت نےعمران خان کے لیے کیا کہا تھا؟

پی ٹی آئی کے منحرف رکن عامرلیاقت علی خان کے انتقال کے بعد اسی جماعت سے سیاسی وابستگی رکھنے والے صحافی احتشام الحق نے ٹوئٹرمیسجز کااسکرین شاٹ شیئرکیا ہے۔

اس میسج میں عامرلیاقت نے سربراہ پی ٹی آئی عمران خان سے اپنے سیاسی اختلافات کے باوجود ان کے لیے اپنے جذبات کا اظہارکیا ہے۔

یکم اپریل کو کیے جانے والے پیغامات کے تبادلے میں احتشام نے عامرلیاقت سے ان کی طبیعت سے متعلق استفسارکیا۔

اس پرعامرلیاقت نے لکھا، ’ بھائی صحیح نہیں ہے، بس میں منحرف نہیں ہوں۔۔ سب سے کہہ دینا اگرمرجاؤں عمران خان کا ہوں مگرمیرے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتاہوں ، ورنہ میرا ووٹ تو اسی کا ہے’۔

