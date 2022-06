عامر لیاقت کی موت نے بہت سے سوالات کوجنم دیا، ریحام خان

عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے بھی معروف اینکر پرسن عامر لیاقت حسین کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا ظہار کیا ہے۔

ریحام خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ انہیں برسوں سے ٹی وی اور سوشل میڈیا پر عامر لیاقت کے ساتھ روا رکھے جانے والے برتاؤ کو دیکھ کر مایوسی ہوتی تھی۔

إنا لله وإنا إليه راجعون



I had been watching with dismay at the way Aamir Liaquat had been behaving on tv & SM for years.The behaviour indicated a disturbed personality yet there was no sensible decision taken by TV bosses or by political parties His death raises many questions