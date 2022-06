عامرلیاقت کے انتقال پر دانیہ شاہ کا ردعمل

عامرلیاقت حسین کے انتقال کی خبرسامنے آتے ہی ان کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ کی جانب سے فوری ردعمل دیکھنے میں آیا۔

معروف مذہبی اسکالراور پی ٹی آئی کے منحرف رکن آج کراچی میں انتقال کرگئے۔ابتدائی اطلاعات کے مطابق وہ اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے، ان کی رہائش کراچی کے علاقے خداد داد کالونی میں تھی۔

دانیہ شاہ نے عامرلیاقت کےخلاف خلع کا دعویٰ دائررکھاہے اور ان دنوں لودھراں میں اپنے والدین کے ساتھ رہائش پزیر ہیں۔

دانیہ شاہ نے مائیکروبلاگنگ سائٹ ٹوئٹرپراپنی ٹویٹ میں لکھا، “زندگی بہت غیریقینی ہے، ہم چاہتے کچھ ہیں، کسی چیز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور ملتا کچھ اورہے’۔

