عامرلیاقت کی آخری ٹویٹ کیا تھی؟

عامر لیاقت نے انتقال سے قبل آخری بار اپنے بیرون ملک جانے سے متعلق ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کیا تھا۔

یہ ٹویٹحمزہ اظہر سلام نامی صارف نے کی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔

ٹویٹ میں کہا گیا کہ عامرلیاقت عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد نامعلوم مقام پرمنتقل ہو رہے ہیں۔

Just spoke to @AamirLiaquat who confirms that he has left #Pakistan and is moving to an unknown place after performing Umrah.



Best wishes and prayers for #AamirLiaquat's good health and well being. pic.twitter.com/Nb4wpCzwY9