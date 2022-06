کنگنا قطرایئرویزکے سی ای او کو بیوقوف کہہ کر پھرمشکل میں

متنازع بیانات کی وجہ سے اکثروبیشترہی سرخیوں کی زد میں رہنے والی کنگنا رناوت ایک بارپھرخبروں میں ہیں ، بالی ووڈ اداکارہ نے قطرایئرویز کے سی ای او اکبرالبکر کے ایک پیروڈی ویڈیو کلپ کی بنیاد پرانہیں ‘بیوقوف آدمی’ قرار دیا۔

کنگنا کے ‘نوٹس’ کے بعد سوشل میڈیا پروائرل ہونے والا یہ ایڈیٹڈ ویڈیو کلپ جسے اداکارہ اصل سمجھ بیٹھیں، دراصل ایک ٹوئٹر صارف واشودیو کو جواب دینے کے لیےبنایا گیا تھا جس نے اپنے ویڈیو بیان میں بھارتیوں سے قطرایئرویزکا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی تھی۔

سابق بی جے پی ترجمان نوپورشرما اورپارٹی رہنما نوین کمار جندال کےگستاخانہ بیان کے بعد بھارت کوزبردست سفارتی دھچکا پہنچا ہے، اسی تناظرمیں ویڈیومیں واشو کا کہنا تھا کہ “قطرنے پینٹرایم ایف حسین کو پناہ دینے کی پیشکش کی تھی جنہوں نے ہندو دیوتاؤں کی عریاں تصاویرپینٹ کی تھیں اوراب وہی قطرنوپورشرما کے جملوں پرتبلیغ کررہا ہے، اس معاملے پرقطرسے نکال دیے جانے والے بھارتیوں کی حمایت میں قطر اور قطر ایئرویز کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں”۔

واشو کی اس درخواست کے بعد ایک ٹوئٹر صارف نے فکاہیہ ایڈیٹڈ کلپ دراصل سی اکبرالبکرکے الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو کی ویڈیو سے بنایا ، طنزومزاح سے بھرپورڈبنگ سے لگ رہا ہے کہ قطرائرویز کے سی ای او ذاتی طور پر واشودیو سے اپنی کمپنی کا بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔

