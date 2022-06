فرحان اختر’مس مارول’ کیلئے شرمین عبید چنائے کے مشکور

مارول اسٹوڈیو کی ویب سیریز ‘مس مارول’ کی کاسٹ میں شامل بھارتی فلمساز فرحان اختر نے شرمین عبید چنائے سمیت پوری ٹیم کے لیے خصوصی پیغام شیئرکیا ہے۔

ٹوئٹر پراس پہلی مسلم سپرہیرو سیریز’مس مارول’ کی پوری ٹیم کے لیے فرحان نےلکھا کہ یہ تخلیق کاروں، ہدایتکاروں اورکیمرے کے سامنے اورپیچھے کام کرنے والے تمام عملے کوسراہنے کے لیے ہے جنہوں نے مس مارول کی تیاری میں تعاون کیا۔

بھارتی اداکاروفلمسازنے سیریز میں اہنی رہنمائی کرنے پر فلم کے 3 ڈائریکٹرزمیں سے ایک پاکستانی فلمسازشرمین عبید چنائے کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔

فرحان اخترکے مطابق ،’ مس مارول مختلف ثقافتوں کے لیے پیش کیا گیا خراجِ تحسین ہے جو یہ برصغیر کے لاکھوں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اپنی پہچان پرخوشی اور فخر کا پیغام دے گا’۔ انہوں نے پہلی مسلم سپر ہیروکمالہ خان کا کردار ادا کرنے والی کینیڈین پاکستانی ایمان ویلانی کی بھی خصوصی تعریف کی۔

سیریزمیں فرحان اختر کا کردارابھی سامنے آنا باقی ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس پراجیکٹ میں شمولیت باعث فخرہے۔

