ملالہ ‘مس مارول’ میں پاکستانی کمالہ کو دیکھ کرخوشی سے سرشار

بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی زندگی کی عکاسی کرتی ‘مس مارول’ ملالہ یوسفزئی کو بھی بھاگئی، مس مارول میں پاکستانی کینیڈین ایمان ویلانی فرنچائز کی پہلی پاکستانی اور مسلم سپر ہیرو کا کردار نبھا رہی ہیں۔

نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے ڈزنی پلس پردکھائی جانے والی اس سیریزکو دیکھنے کے بعد ایک تعریفی نوٹ لکھا جسے مس مارول کے آفیشل ٹوئٹرہینڈل پربھی شیئرکیا گیا۔

ملالہ کے مطابق، “ایسا ہرروزنہیں ہوتا کہ میں ٹی وی کھولوں اوراس پرایک ایسا کردارنظرآئے جو وہی کھانا کھاتا ہو، وہی موسیقی سنتا ہو اوراردو کے وہی محاورے استعمال کرتا ہو جو کہ میں کرتی ہوں”۔

