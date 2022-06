پرفیوم کے متنازع اشتہار پرسیلیبرٹیزکا احتجاج: کمپنی نے معافی مانگ لی

بھارت میں پرفیوم کے ایک متنازع اشتہارپرعصمت دری کے کلچرکو فروغ دینے کے الزام کے بعد برانڈ کی جانب سے معافی مانگ لی گئی ہے۔

لیئررشاٹ نامی مردانہ باڈی اسپرے کے اس اشتہار میں 4 لڑکوں کعو ایک سپراسٹورکے پرفیوم سیکشن میں دکھایاگیا ہے، جہاں ایک لڑکی کے آنے پر اسے گھورتے ہوئے لڑکوں کا کہنا ہے کہ ہم چارہیں اوریہ صرف ایک ہے تو شاٹ کون لے گا؟ لڑکی کی جانب سے گھبرانے پر لڑکوں میں سے ایک پرفیوم اٹھاکراسپرے کرتے ہوئے کہتا ہے، شاٹ توبنتاہے’۔

Why is India the rape capital of the world and most unsafe country for a woman! An advert romanticizing gang rape. pic.twitter.com/jD6K3CjJeQ — Ashok Swain (@ashoswai) June 4, 2022

اس متنازع اشتہارپرپریانکا چوپڑا، سمیت سمیت کئی معروف شخصیات اوردیگرصارفین نےغم وغصے کا اظہار کرتے ہوئے کمپنی کوخوب آڑے ہاتھوں لیا۔ تنقید کی بڑی وجہ اسے بھارتی شہرحیدرآباد میں 17 سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی کے واقعہ کے کےصرف ایک ہفتہ بعد نشرکیا جانا ہے، بھارت میں گینگ ریپ کی بڑھتی ہوئی شرح کے باعث پرفیوم کے اشتہارکو اُکسانے والا قراردیاگیا۔

پریانکا چوپڑا اورفرحان اخترنے اس اشتہار کو “شرمناک اور مکروہ “ قراردیا۔

Shameful and disgusting. How many levels of clearances did it take for this commercial to be green lit. How many people thought this was ok? I’m so glad that it was called out and now the ministry has taken it down. Appalling! — PRIYANKA (@priyankachopra) June 4, 2022

What incredibly tasteless and twisted minds it must take to think up, approve and create these stinking body spray ‘gang rape’ innuendo ads..!! Shameful. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) June 4, 2022

ریچا چڈھا نے لکھا کہ اشتہارکی تیاری میں اسکرپٹ، ایجنسی، کلائنٹ، کاسٹنگ بہت سے مراحل ہوتے ہیں ، کیا سبھی کوعصمت دری ایک مذاق لگتی ہے ہے؟ اس گندگی کے لیے متعلقہ برانڈ اورایجنسی پرمقدمہ دائر کرنے کی ضرورت ہے۔

This ad is not an accident. To make an ad, a brand goes through several layers of decision making. Creatives, script, agency, client, casting… DOES EVERYONE THINK RAPE IS A JOKE? Revelatory! This brand, the agency that made this ad need to be sued for the filth they’re serving. https://t.co/M3YjbljAYN — RichaChadha (@RichaChadha) June 4, 2022

اپسالا یونیورسٹی سویڈن میں امن اور تنازعات پر ریسرچ کرنے والے پروفیسر اشوک سوین نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ گینگ ریپ کو رومانوی شکل دی گئی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی وزارت اطلاعات و نشریات کو خط میں سربراہ دہلی کمیشن برائے خواتین سواتی مالیوال نے لکھا کہ متنازع اشتہارنے مردوں میں عصمت دری کرنے والی ذہنیت کو فروغ دیا، اسے بند کرکے برانڈ پرجرمانہ عائد کیا جائے تا کہ آئندہ ایسے اشتہارات کو روکا جاسکے۔

سوشل میڈیا پرشدید ردعمل کے بعدبھارتی وزارت اطلاعات و نشریات نےاشتہار کو نشر کیے جانے سے روکنے کا حکم دیا۔

اشتہارپرشدید تنقید کے بعد برانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ “ہم نے کبھی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے یا ایسی ثقافت کو فروغ دینے کا ارادہ نہیں کیا، جیسا کہ کچھ لوگوں کی جانب سے غلط سمجھا گیا تاہم ہم خلوص دل سے مافی مانگتے ہیں کہ اشتہارکے نتیجے میں عوام میں اشتعال پیداہوا۔”

کمپنی کے مطابق اس نے رضاکارانہ طور پر اپنے میڈیا پارٹنرز کو 4 جون سے یہ اشتہاربند کرنے کے لیے کہا تھا۔