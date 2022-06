کچھ کرنہیں سکتے تو اُترکیوں نہیں جاتے؟

پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں گزشتہ شام ہی پٹرول پمپس پر لمبی قطاریں دیکھی گئیں جس کی وجہ رات 12 سے قیمتوں میں مزید اضافے کی غیرمصدقہ خبرتھی۔

اس خبرکی بنیاد وفاقی وزیرخزانہ مفتاح اسماعیل کا ایک پری بجٹ سیمینارکے دوران کیا جانے والاخطاب تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ عالمی منڈی میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پر پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھیں گی۔

مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پیٹرول پر سبسڈی کی وجہ سے3گنازيادہ خرچہ ہورہاتھا

مزید پڑھیے: https://t.co/qwLhkbqRPC#SamaaTV pic.twitter.com/M77H3s6oD7 — SAMAA TV (@SAMAATV) June 7, 2022

اس بیان کے مختلف میڈیا چینلزپرنشرہوتے ہیں پٹرول کی قیمتوں میں رات 12 بجے 27 سے 30 روپے اضافے کی افواہ تیزی سے پھیلی اورعوام نے حسب استطاعت پٹرول کے حصول کے لیے پمپس کا رخ کرنا شروع کردیا۔

I think Petrol price fixed at Rs 237.56

The new prices will be applied at 12 o'clock at night 🌜. #PetrolDieselPriceHike #Petrol #FuelPrice pic.twitter.com/V52qlPtbeC — Habib🇵🇰🇸🇩 (@HabibUl25784106) June 7, 2022

ٹوئٹرپربھی ہیش ٹیگ کے ساتھ فیول پرائس ٹاپ ٹرینڈ بن گیا جہاں صارفین نے ٹویٹس میں خوب دل کے پھپھولے پھوڑے۔

عوام ذہنی طور پرگاڑی سے سائِکل کے سفرکے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں۔

اب آپ شادی کی سالگرہ پرسونے چاندی کے بجائے بیگم کو پٹرول بھی گفٹ کرسکتے ہیں۔

کئی صارفین نے حکومت کے لیے ارتضیٰ نشاط کا یہ مقبول ترین شعر لکھ کرحال دل بیان کیا۔

صارفین نے حکومت کی جانب سے 40 ہزار سے کم تنخواہ پانے والوں کے لیے اعلان کردہ 2 ہزار روپے کو خرچ کرنے کے آئیڈیاز بھی دیے۔

باشعورصارفین نے عوام کو قیمتوں میں اضافے کیخلاف احتجاج کا مفید مشورہ بھی دیا۔

Being a middle class person I opposed this cruel and brutal step of increasing #FuelPrice. Not fair and couldn't be carry on with limited budget. So plz stop and reverse this act. Picture #copied . pic.twitter.com/EZNN3wvvJr — acho moon (@acho_khan) June 8, 2022

عوام آنے والے دنوں کے لیے متوقع تیاری کر کے رکھیں۔

ٹک ٹاکرزنے بھی درست وقت پراپنا حصہ ڈالا۔

اس تمام افراتفری کے بعد بعد ازاں وزیرخزانہ کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آج رات سے اضافہ نہیں کیا جارہا اور نہ ہی اس حوالے سے کوِئی سمری منظور کی گئی ہے۔

There will be no increase in prices today and there is no summary or plan to raise prices: Miftah Ismail#Pakistan #PetrolDieselPriceHike #PetrolDieselPrice #FuelPrice pic.twitter.com/74vQ7dbM2h — Developing Pakistan (@developingpak) June 7, 2022

دوسری جانب مسلم لیگ (ن) کے سینیر نائب صدر اورسابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی ميں پیٹرولیم مصنوعات کی قيمتيں کم ہوں گی تویہاں بھی کم ہوجائيں گی۔ حکومت پٹروليم مصنوعات پرايک پيسہ ٹيکس نہيں لے رہی، عالمی منڈی ميں قيمتيں کم ہوں گی تویہاں بھی کم ہوجائيں گی۔

انہوں نے کہا کہ بجلی کے بحران پر قابو پانے کی کوشش جاری ہے۔ 16 جون سے لوڈ شیڈنگ 3 گھنٹے سے بھی کم ہوجائے گی، 30 جون سے لوڈ شیڈنگ 2 گھنٹے سے بھی کم ہوجائے گی اور جولائی میں لوڈشیڈنگ کو مزید کم کرنے میں کامیاب ہوجائیں گے۔