آئیفاایوارڈز2022: بھارتی ستارے پاکستانی میک اپ میں جگمگا اٹھے

فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد کی نظریں ابوظہبی پر ہیں جہاں 2 روزہ انٹرنیشنل انڈین فلم اکیڈمی (آئیفا) ایوارڈز ویک اینڈ کی پہلی رات گزشتہ رات فیشن اور میوزیکل ایوننگ کے ساتھ شروع ہوئی۔

آئیفا راکس نائٹ سے گرین کارپٹ کی تصاویرسوشل میڈیا پروائرل ہیں، جبکہ مرکزی تقریب آج ہورہی ہے۔

میزبان فرح خان نے آئیفا راکس کا آغازکچھ ایسے کیا۔

تقریب کی چند جھلکیاں دیکھیے۔

تقریب کی خاص بات پاکستان کی معروف میک اپ آرٹسٹ نبیلہ کی آئیفا کے ساتھ بطور آفیشل میک اپ اور ہیئر پارٹنر شرکت تھی۔

پاکستان کی بیوٹی گرو نے اپنے آفیشل انسٹاگرام پر بالی ووڈ کی مشہو شخصیات کے ساتھ دلکش تصاویر شیئرکیں۔

جیکولین فرنینڈس، جینیلیا دیش مکھ، گوہرخان، دھوانی بھانوشالی، لارا دتہ بھوپتی سمیت دیگر نبیلہ کے کیے گئے خوبصورت میک اپ کے ساتھ نظر آئیں۔