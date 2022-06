سدھوموسے والا کاقتل: ملزمان کے چہرے پہلی بار منظرعام پر

بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے گلوکارسدھوموسے والا کے بہیمانہ قتل کے چند دن بعد مشتبہ قاتلوں کی تصاویر سامنے آئی ہیں۔

گلوکاراوراپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما سدھوموسے والا کو 29 مئی کونامعلوم افراد نے پنجاب کے ضلع مانسہ میں گاڑی پرفائرنگ کرکے قتل کردیا تھا، میڈیا رپورٹس کے مطابق سدھو کی گاڑی پر 30 کے قریب گولیاں چلائی گئیں۔

یہ سدھو موسے والا کے مبینہ قاتلوں کی پہلی تصاویر ہیں جو میڈیا پردکھائی گئی ہیں، اس سے قبل سی سی ٹی وی فوٹیج میں شوٹرز کو گاؤں سے باہرنکلتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔

