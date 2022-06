ملکہ برطانیہ کی پلاٹینم جوبلی تقریبات ، تصویری جھلکیاں

برطانوی شہری ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم کے اقتدارکے 70 سال مکمل ہونے پرپلاٹینم جوبلی کا حشن منا رہے ہیں۔

جمعرات سے شروع ہونے والی یہ تقریبات 4 روز تک جاری رہیں گی، طویل ترین عرصے تک اقتدار سنبھالنے والی ملکہ کے لیے جشن منانے والے شہریوں میں یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ ممکنہ طور یہ پہلی اورآخری پلاٹینم جوبلی ہو کیونکہ ملکہ نے خاصی نوعمری میں اقتدارسنبھالا تھا۔

اے ایف پی کی جانب سے جاری کردہ اور ٹوئٹرپروائرل تصاویر کے مطابق ملکہ نے شاہی محل کی بالکونی سے خاندان کے 17 افراد کے ہمراہ فضائی شو دیکھا۔

تقریبات کے دوران برطانوی جھنڈے کے رنگ نمایاں رہیں گے، ملٹری پریڈ، فضائی شو سمیت متعدد سرگرمیوں کے علاوہ اتوارکو بکنگھم پیلس کے سامنے ملکہ کی حفاظت سے متعلق ترانہ ‘گاڈ سیو دی کوئن’ بھی گایاجائے گا۔

پلاٹینم جوبلی کی تقریبات میں شاہی محل کو خیرباد کہنے والے ہیری اوران کی اہلیہ میگھن مارکل شامل نہیں ہیں۔