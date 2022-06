سدھوموسے والا کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار، بھارتی پولیس

بھارتی گلوکارسدھوموسے والا کے قتل کے الزام میں پولیس نے ایک ملزم کوگرفتارکرلیا ہے۔

بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے گلوکاراوراپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما سدھوموسے والاکو دو روز قبل نامعلوم افراد نے پنجاب کے ضلع مانسہ میں گاڑی پر فائرنگ کرکے قتل کردیا تھا۔

قتل کی ذمہ داری کینیڈا میں مقیم گینگسٹراورمطلوب مجرم گولڈی برارقبول کرلی ہے۔ پنجاب پولیس کے ڈی جی پی وی کے بھاورا کے مطابق ، “ قتل میں لارنس بشنوئی گینگ ملوث ہے۔ جس کے رکن نے کینیڈا سے ذمہ داری قبول کی ہے، موسے والا کے منیجرشگن پریت کا نام گزشتہ سال وکی مڈوکھیرا کے قتل میں سامنے آیا تھا اور یہ قتل اسی کا بدلہ لگتاہے۔

تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مانسا کے ایس ایس پی گورروتورا کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بہت سے شواہد ہیں جن کی بنیاد پر2ملزمان کو پروڈکشن وارنٹ پرلایا گیا اور ایک کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔

#SidhuMooseWalamurder | SIT has many leads. Based on them, we've brought 2 accused on production warrant & have arrested one. We hope to get better leads from them to take investigation forward towards actual culprits. We're sure an organised gang did this: Mansa SSP Gaurav Toora pic.twitter.com/KGktgUrS8n