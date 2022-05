بھارتیوں نے ‘لال سنگھ چڈھا’ کے بائیکاٹ کا مطالبہ کردیا

عامرخان اورکرینہ کپور کی نئی فلم’لال سنگھ چڈھا’ ریلیزسے قبل ہی تنازع کی زدمیں آگئی، سوشل میڈیا پرفلم کے بائِیکاٹ کا مطالبہ کیا جارہا ہے۔

فلم کا ٹریلرریلیز ہونے کے بعد سےاسے تنقید کا نشانہ بنایاجارہا ہے، ٹوئٹرپر ‘بائیکاٹ لال سنگھ چڈھا’ ٹاپ ٹرینڈز میں شامل ہے۔

#BoycottBollywood#BoycottLaalSinghChaddha#BoycottAmirKhan



His next movie is coming. Acting as mentally challenged in Army Uniform. Has lots of jokes on Army too. Hope people boycott this rubbish. Don't know how he got clearance from IA for using uniform, pic.twitter.com/HZHxPad6E9 — #Bharat-Ek VishwaGuru🇮🇳 (@EkVishwa) May 30, 2022

As Per Aamir Khan = India is Not Safe.



Wake Up CBI ED NCB In SSRCase#BoycottLaalSinghChaddha#BoycottBollywood pic.twitter.com/8Mj7X8FpOl — KumardeepRoy(DETECTIVE BYOMKESH) (@I_Am_Roy18) May 31, 2022

#BoycottLaalSinghChaddha#BoycottBollywood



We don't want to be known with nick name Xerox machine.



No originality, no quality pic.twitter.com/K0WDAWVUmP — iAakash10👻 (@toandfro_) May 30, 2022

Bollywood never disappoints with cheap rip offs from Hollywood.



Dhoom 3 : Sasti 'Prestige'

Ghajini : Sasti 'Memento'

Thugs of Hindustan : Sasta

'Pirates of the Carribean'

Lal Singh Chaddha : Sasta 'Forrest Gump'



Amir khan as Mr perfectionist! 😂

LOL #BoycottLaalSinghChaddha — Chandu (@halarimukeshv) May 30, 2022

یہ فلم سال 1994 میں ریلیز ہونے والی ہالی ووڈ اسٹار ٹام ہینکس کی فلم ‘‘فوریسٹ گمپ’’ کا ہندی ری میک ہے، فلم کی کہانی اتل کلکرنی نے لکھی ہے۔ فلم کے ڈائریکٹرادویت چندن ہیں جو اس سے قبل سیکرٹ سپراسٹار کی ڈائریکشن دے چکے ہیں، جبکہ اسے عامر خان پروڈکشنز، کرن راؤ، اور ویاکام 18 اسٹوڈیوز نے پروڈیوس کیا ہے۔

فلم کے بائیکاٹ کی بڑی وجہ اس میں عامر خان کاکردارہے، ہالی ووڈ سے موازنہ کرنے والے صارفین ابتدا میں جسمانی و ذہنی نقص کا شکارعامرخان کو بعد ازاں فوج میں بھرتی ہوکریونیفارم میں اس کا تمسخراڑانا قراردے رہے ہیں۔

ٹوئٹرپرتعصب پرستی کا مظاہرہ کرنے والے بھارتی صارفین عامرخان کے ماضی میں دیے گئے بیانات کا حوالہ دے کرفلم کے بائیکاٹ کا مطالبہ کررہے ہیں۔

عامر خان کی طرف سے لال سنگھ چڈھا کا ٹریلر 29 مئی کو کھیلے گئے آئی پی ایل 2022 کے فائنل میچ کے دوران جاری کیا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی میگا کرکٹ ایونٹ کے دوران کسی فلم کا ٹریلر بھارتی ٹیلی ویژن پرجاری کیا گیا۔

عامرخان کے علاوہ فلم کے بائیکاٹ کا مطالبہ کرنے والے کرینہ کپور کے ایک ویڈیو کلپ کو بھی بنیاد بنارہے ہیں۔

ایک انٹرویو کے دوران فلم انڈسٹری میں اقرباپروری کے حوالے سے بات کرنے والی کرینہ کا کہنا تھا کہ’ انہیں سیلیبرٹیزدیکھنے والے بناتے ہیں نہ کہ کوئی اورجو اقربا پروری پرانگلیاں اٹھارہے ہیں ، تو آپ فلم دیکھنے جارہے ہونا، تو مت جاو، کسی نے آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کی’ ۔

Let's do a massive favour to #KareenaKapoorKhan by not watching #LalSinghChaddha 🙏🏻

RT If you are doing this favour#BoycottLaalSinghChaddha https://t.co/RvslD5Ld67 — Chad Elon Musk (@CyberBeastYT) May 30, 2022

لال سنگھ چڈھا اس سے قبل 14 اپریل کوریلیزکی جانی تھی لیکن بعد ازاں عامرخان پروڈکشن ہاؤس کے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر فلم کی ریلیز ملتوی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا کہ مقررہ وقت پر مکمل نہ کیے جانے کے باعث اسے اب 11 اگست 2022 کو دنیا بھرمیں ریلیزکیا جائے گا۔

عامرخان تقریباً 4 سال کے بعد بڑی اسکرین پرنظرآرہے ہیں،ان کی آخری ریلیز ہونے والی فلم ٹھگز آف ہندوستان تھی جسے باکس آفس پرخاص کامیابی نہیں ملی۔