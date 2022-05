کرن جوہر نے ‘نچ پنجابن’ کی چوری تسلیم کرلی

کرن جوہر نے بالآخر ابرارالحق کے مقبول گانے ‘نچ پنجابن’ کی چوری تسلیم کرتے ہوئے گانے کی کریڈٹس میں ابرار کا نام شامل کرلیاہے۔

چند روز قبل دھرما پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی فلم ‘جُگ جُگ جیو’ کے ٹریلرمیں نچ پنجابن کی نقالی سامنے آنےکے بعد ابرار نے اپنی ٹویٹ میں گانے کے کاپی رائٹس فروخت کرنے کی تردید کرتے ہوئے لکھا تھا کہ کرن جوہر جیسے پروڈیوسر کو میرا گانا کاپی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میرا چھٹا گانا کاپی کیا گیاہے جس کی ہرگزاجازت نہیں دوں گا۔

ابرارکا کہناتھا کہ میں نے کسی بھارتی فلم کو اپنے گانے کے حقوق فروخت نہیں کیے، گانے کے استعمال پرہرجانے کے لیے کورٹ جانے کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔

I have not sold my song “ Nach Punjaban” to any Indian movie and reserve the rights to go to court to claim damages. Producers like @karanjohar should not use copy songs. This is my 6th song being copied which will not be allowed at all.@DharmaMovies @karanjohar — Abrar Ul Haq (@AbrarUlHaqPK) May 22, 2022

اس چوری کے جواب میں کرن جوہرنے کوئی ردعمل نہیں دیاتھا تاہم کئی بڑے انٹرٹینمنٹ لیبلز کو کنٹرول کرنے والی برطانوی میوزک ایجنسی مووی باکس نے ابرارکی ٹویٹ پربیان جاری کیا کہ جُگ جُگ جیو میں نچ پنجابن کوشامل کرنے کے لیے باضابطہ طورپر لائسنس دیا گیا ہے۔کرن جوہراوردھرما موویز کو یہ گانا اپنی فلم میں استعمال کرنے کا قانونی حق حاصل ہے، ابرارالحق کا ٹویٹ توہین آمیزاورمکمل طورپرناقابل قبول ہے۔

Nach Panjaban has been officially licensed for it to be included in the Film “JugJugg Jeeyo” by @TSeries. @karanjohar & @DharmaMovies have the legal rights to use this song in their film and the tweet by @AbrarUlHaqPK earlier today is defamatory and completely unacceptable. — MOVIEBOX (@1Moviebox) May 22, 2022

مووی باکس کے اس دعویٰ پر ابرارالحق نے جوابی ٹویٹ میں واضح کیا تھا کہ انہوں نے کسی کو بھی اس گانے کے استعمال کی اجازت کا لائسنس نہیں دیا ہے، اگرکوئی ایسا دعویٰ کرہا ہے تو لائسنس پیش کرے۔

Song “Nach Punjaban” has not been licensed to any one. If someone is claiming it , then produce the agreement. I will be taking legal action.#NachPunjaban — Abrar Ul Haq (@AbrarUlHaqPK) May 22, 2022

بعدازاں ایک یو ٹیوبرکو انٹرویومیں ابرارالحق نے مشروط پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ کرن جوہراوربھارتی اداکارکشمیر کی آزادی کا نعرہ لگائیں تو اپنا گانا انہیں ’گفٹ ’ کردوں گا۔

مزید پڑھیے: نچ پنجابن کے بعد ‘جُگ جُگ جیو’ کی کہانی بھی چوری کی نکلی

تازہ ترین پیشرفت یہ ہے کہ کرن جوہرنے فلم کا گانا نچ پنجابن آج یو ٹیوب ریلیزکیا ہےجس میں ابرارالحق کو گانے کے بول اور میوزک کا مکمل کریڈٹ دیا گیا ہے۔

بھارتی فلمسازنے انسٹااسٹوریزمیں بھی گانے کا پوسٹرشیئرکیا جس میں ابرارالحق کا نام بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

تاحال ابرارکی جانب سے اس جیت پرکوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔

اب یہ قانونی کارروائی دھمکی کا اثرہے یاکاپی رائٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کی تلافی، یہ تو کرن جوہر ہی جانیں لیکن ابرارالحق اکیلے نہیں جوبالی ووڈ کی چربہ سازی کا شکار ہوئے ہوں ، بھارت کی جانب سے اکثرہی پاکستان کے مقبول گیتوں کے بول یا دھن چرالی جاتی ہے اور تو اور اب ہماری ڈراما انڈسٹری بھی محفوظ نہیں جہاں سے پورے پورے مناظرکی ہوبہو عکسبندی کاپی کرلی جاتی ہے۔

حال ہی میں بھارتی گلوکارہ کانیکا کپور نے پاکستانی گلوکارہ حدیقہ کیانی کا مقبول ترین گیت بوہے باریاں کی نقالی کی تھی لیکن حدیقہ کی جانب سے نشاندہی پربھارتی گلوکارہ سرے سے یہ ماننے سے ہی انکاری تھیں کہ انہوں نے ایسا کیا۔ٹائمزآف انڈیا کودیے جانےوالے انٹرویومیں کانیکا کا موقف تھا کہ انہیں علم نہیں تھا کہ ایساکوئی گانا بھی موجود ہے اور انہوں نے کسی کے کام کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کی۔