جوائے لینڈ نےکانز فلم فیسٹول میں میدان مارلیا

پاکستانی فلم ‘جوائے لینڈ’ نے دنیا کے سب سے قدیم اورمعتبرفلمی فیسٹول کانزمیں ایوارڈ جیت لیا۔

کانز فلم فیسٹول میں فیچرز فلموں کی کیٹیگری صرف 14 فلموں تک محدود ہوتی ہے جن میں جوائے لینڈ کا انتخاب اس لحاظ سے بھی نہایت اہمیت کا حامل رہا کہ یہ کانزمیں میں دکھائی جانے والی پہلی پاکستانی فیچرفلم ہے۔

فلم نے ان سرٹن ریگارڈ کیٹگری میں جیوری پرائزجیتا ہے جو اس فیسٹول کا دوسرا سب سے باوقارایوارڈ مانا جاتا ہے۔

پاکستانی ڈائریکٹر،رائٹراوراداکارصائم صادق کی اس فیچرفلم کی نمایاں کاسٹ میں ثانیہ سعید، ثناء جعفری، علی جونیجو،علینہ خان، ثروت گیلانی ،راستی فاروق سمیت دیگرشامل ہیں۔

صائم صادق اور ثروت گیلانی نے انسٹااسٹوریزمیں یہ خوشبری فالوورز کے ساتھ شیئرکی۔

اس سے قبل علینا صادق نے ایوارڈ جیتنے سے قبل فلم کی اسکریننگ کے لمحات کی ویڈیو شیئرکرتے ہوئے دعاکی درخواست کی تھی۔

ٹوئٹرپرہیش ٹیگ کے ساتھ جوائے لینڈ ٹاپ ٹرینڈزمیں شامل ہے جس میں معروف شخصیات سمیت دیگرصارفین اس اعزاز پرخوشی کا اظہار کررہے ہیں۔

Saim Sadiq's Joyland wins the Jury Prize in the Un Certain Regard category at Cannes!

A historic moment for Pakistan, and Pakistani cinema!

Everyone should be amplifying this incredible news.

Take a bow, Saim, and the entire cast and crew.