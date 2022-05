منشیات کیس: شاہ رخ خان کے بیٹے کوکلین چٹ مل گئی

شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کو منشیات کیس میں کلین چٹ دے دی گئی۔

بھارتی نارکوٹکس کنٹرول بیورو(این سی بی) نے آریان 2 اکتوبر 2021 کی شب خفیہ اطلاع پرممبئی کی بندرگاہ پرکروز شپ میں ہونے والی پارٹی پرچھاپے کے دوران گرفتار کیا تھا، کیس میں دیگر 19 ملزمان کو بھی نامزد کیا گیا تھا۔

شواہد کی عدم موجودگی پر اس کیس میں آریان کے علاوہگوپال جی آنند، سمیرسگھیان، بشکراروڑا، مانوسنگھال اور اوین شاہو کو بھی کلین چٹ دے دی گئی ہے۔

این سی بی کے مطابق ‘آریان سمیت 2 افرادکے علاوہ سب کے قبضے سے منشیات برآمد ہوئی تھی’۔ اس کیس کی تحقیقات کے لیے بعد ازاں این سی بی کے دہلی ہیڈکوارٹرز نے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی تھی جو11 نومبر 2021 سے معاملہ دیکھ رہی تھی۔

#JustIn | Aryan Khan gets clean chit by NCB in cruise drugs case #AryanKhan #NCB #CruiseDrugsCase #ITCard Read here: https://t.co/5yerEiLbmW | @mustafashk pic.twitter.com/3kpCd5X6Rx

مارچ 2022 میں ممبئی کی سیشن کورٹ میں این سی بی کی جانب سے دائرکی جانے والی درخواست میں کہا گیا تھا کہ کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 90 دن کا مزید وقت دیا جائے کیونکہ ابھی تحقیقات جاری ہیں۔

آریان نے اس کیس کے سلسلے میں گرفتاری کے بعد کا وقت جیل میں گزارا جس کے بعد ممبئی ہائیکورٹ نے انہیں 28 اکتوبر 2021 کو ضمانت پر رہا کردیاتھا تاہم یہ رہائی 14 شرائط سے مشروط تھی جیسے کہ آریان خان پولیس کو بتائے بغیر ممبئی نہیں چھوڑسکتے تھے اورانہیں ہر جمعہ کو این سی بی کے سامنے پیش ہونا پڑا۔

"As on date, we have not found enough evidence to chargesheet 6 persons in this case, including Aryan Khan," says Sanjay Kumar Singh, deputy Director-General, NCB, in the #AryanKhan drugs case. pic.twitter.com/elNP55lw5P