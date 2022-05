امریکی صدرکورین پاپ بینڈ بی ٹی ایس کے دلدادہ، وائٹ ہاؤس بُلا لیا

معروف جنوبی کورین پاپ بینڈ بی ٹی ایس کے مداحوں میں امریکی صدر جوبائیڈن بھی شامل ہیں جو جلد وائٹ ہاؤس میں بینڈ کی میزبانی کرنے والے ہیں۔

وائٹ ہاؤس سے کیے گئےاعلان کے مطابق کورین پاپ سپرگروپ بی ٹی ایس منگل 31 مئی کو صدرجو بائیڈن سے ملاقات کرے گا، ملاقات میں ایشیائی باشندوں کیخلاف نفرت انگیزی اور امتیازی سلوک کی روک تھام کا معاملہ بھی زیربحث لایا جائے گا۔

اس ملاقات کا اعلان بائیڈن کے بطورصدرایشیا کے پہلے دورے سے واپس آنے کے چند دن بعد سامنے آیا ہےجس میں سیئول میں تین روزہ قیام اورجنوبی کوریا کے نومنتخب صدر یون سک یول سے ملاقاتیں شامل تھیں۔

جنوبی کوریا کے صدر سے ملاقات میں بائیڈن کا کہنا تھا کہ کورین موسیقی کے مداح ہر جگہ پر موجود ہیں اور وہ خود بھی بی ٹی ایس کے مداح ہیں۔

بٹراورڈائنامائٹ جیسے گانوں کے ساتھ بین الاقوامی شہرت حاصل کرنے والے اس گروپ کے مداح تقریباً پوری دنیا میں موجود ہیں جوخود کوبی ٹی ایس کی “آرمی” کہتے ہیں۔

The fact that Bangtan is the first k_pop artist who will go to The White House &discrimination.BTS really shows how they influence the people around the world. My Kings 👑



BTS PAVED THE WAY !!



SO PROUD OF BTS 💜#BTSatTheWhiteHouse pic.twitter.com/MPSPZzFdkl — Malak 🐨🌱 (@MalakAh60675404) May 26, 2022

سال 2010 میں آغازکے بعد 2013 میں ڈیبیوکرنے والا دنیا بھرمیں مقبول یہ بینڈ سیول کے 7نوجوانوں پر مشتمل ہے جس کا نام “ بینگٹین بوائز“ سے تبدیل کر کے 2017 میں بی ٹی ایس (بیونڈ دی سین) رکھا گیا۔ یہ جنوبی کوریا کی تاریخ میں سب سے زیادہ فروخت کا ریکارڈ بنانے والا بینڈ ہے۔

سال 2019 میں ٹوئٹر پربی ٹی ایس بینڈ کے لیے پاکستان میں ایک ٹرینڈ “بی ٹی ایس اورمحبت” سامنے آیا تھا جس کی وجہ یہ بنی کہ بینڈ نے برازیل میں ایک کنسرٹ کے دوران گانے“ لو یورسیلف“ پرپرفارم کرتے ہوئے اسکرین پرمتعدد زبانوں میں لفظ “لو” لکھا دکھایا۔ اسی دوران اردو زبان “محبت اورعشق” بھی لکھا گیا جس پر پاکستانی مداحوں نے اس ٹرینڈ کا آغازکیا۔

بی ٹی ایس نے پاکستان کی معروف برانڈ “الکرم اسٹوڈیو” پر اس البم کا کورڈیزائن کاپی کرنے کا الزام بھی عائد کیا تھا۔

A well known clothing brand of Pakistan @alkaramstudio copied a design of BTS LOVE YOURSELF- Her album cover design. It's in an exact formation. This is really disappointed that they copied it when they actually can make their own designs.

Please report this to bighit. pic.twitter.com/b8XwXLjDEm — BTS Pak Official⁷l🇵🇰 (@bts_pk_official) November 22, 2019

پاکستان کے معروف گلوکارعاصم اظہر بھی “ بی ٹی ایس“ کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہارکرچکے ہیں۔

I’d love to become the first Pakistani artist to collab with BTS ! Crossing cultures is always beautiful. K-pop is an example of that 🙏🏽 also amazing edit ! https://t.co/pERHuviGVH — Asim Azhar (@AsimAzharr) September 7, 2020

انٹرنیٹ صارفین نے بی ٹی ایس بینڈ کے نئے ٹریک “ ڈائنامیٹ “ کے ساتھ مختلف گانوں کے مکسڈ ورژن بنا کرویڈیوز شیئرکی تھیں جن میں عاصم اظہرکا گانا “سوہنیا” بھی شامل تھا۔

ستمبر2020 میں کرونا کی وبا کے باعث اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75 واں ورچوئل اجلاس میں بھیبی ٹی ایس نے “ امید کا پیغام “ جاری کیا تھا۔

بی ٹی ایس نے انگلش اور کورین زبان میں جاری کیے جانے والے پیغام میں عالمی وبا میں نافذ لاک ڈاؤنزکے دوران اپنی کوششیں بیان کرتے ہوئے سبھی کو مثبت رہنے کی ترغیب دی تھی، یہ ریکارڈڈ ویڈیو پیغام اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی جانب سے جاری کیا گیا۔

اس سے قبل امریکی خاتون اول جل بائیڈن گلوکارہ سلینا گومزکو بھی وائٹ ہاؤس مدعو کرچکی ہیں ۔