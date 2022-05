ایشوریہ نے1992 میں ماڈلنگ کا کتنا معاوضہ لیا تھا؟

مس ورلڈ کا اعزازحاصل کرنے کے بعد بالی ووڈ میں جگہ بنانے والی ایشوریہ رائے بچن کی پہلی کمائی جان کرآپ کو یقینناً حیرت ہوگی۔

سوشل میڈیا پرایشوریہ کا پہلا ماڈلنگ کانٹریکٹ وائرل ہے جو انہوں نے 30 سال قبل ایک میگزین کے لیےشوٹ کروایا تھا۔

ایشوریا رائے بچن نے بھارتی فلم انڈسٹری کی ناموراداکارہ بننے سے قبل 1993 میں کوکا کولا کے لیے اپنے پہلے وائرل اشتہار سے جگہ بنائی لیکن ان کے اس سفرکاآغازاس سے کہیں قبل ہوچکا تھا جب انڈسٹری کی بیشتردیگراداکاراوں کی طرح ایشوریہ نے بھی ماڈلنگ کا آغازکیا۔

اسی دورمیں ایشوریہ نے 1992 میں ایک میگزین کے لیے فیشن شوٹ کروایا جس کے لیے انہیں 1500 روپے معاوضہ اداکیا گیا تھا۔

Hello, Yesterday I celebrated the30th Anniversay of the Fashion Catalogue published by me. Aishwarya Rai, Sonali Bendre, Niki Aneja, Tejaswini Kolhapure were few of the models posed for this Catalogue. pic.twitter.com/jo07S2zpRp

Hello, Today I am celebrating the 30th Anniversay of the Fashion Catalogue published by me. Aishwarya Rai, Sonali Bendre, Niki Aneja, Tejaswini Kolhapure were few of the models posed for this Catalogue. (Collage 4) pic.twitter.com/WPVe0YYfoE