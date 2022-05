حقیقی آزادی مارچ، یوٹرن ، اسٹیبلشمنٹ اوراسلامک ٹچ

سربراہ پی ٹی آئی عمران خان نے گزشتہ رات حکومت کو اسمبلیاں توڑنے کے لیے 6 دن کی مہلت دیتے جون میں الیکشن کے مطالبے کے ساتھ لانگ مارچ کے خاتمے کا اعلان کیا لیکن اس ایک روزہ لانگ مارچ کے دوران پیش آنے والے کئی ناخوشگوار واقعات کا اثرجاتے جاتے ہی جائے گا۔

جناح ایونیو اسلام آباد میں لانگ مارچ کے شرکا سے خطاب کے دوران لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کرنے والےعمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کو 6 دن دیتا ہوں، اسمبلیاں تحلیل کریں اورجون میں الیکشن کا اعلان کریں ورنہ پوری قوم کو لے کراسلام آباد آؤں گا۔

اس سے قبل سپریم کورٹ نے بدھ کی شام پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دی تھی جس کے بعد راولپنڈی ، اسلام آباد کی سڑکوں پر لگائی گئی رکاوٹیں ہٹانے کا آغازہوا اورپی ٹی آَئی کارکنوں کی بڑی تعداد اسلام آباد میں داخل ہوئی۔

شام سے عمران خان کے لانگ مارچ خاتمے کے اعلان تک کے اس وقت میں سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں مظاہرین اورپولیس میں تصادم ، نعرے بازی اور ریڈ زون کے قریب بلیو ایریا کے گرین بیلٹ میں درختوں اور میٹرو اسٹیشن کو آگ لگائے جانے جیسے تکلیف دہ مناظر کی متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا پروائرل ہوئیں۔

This is insane and horrifying. In a video from Jinnah Avenue a few minutes earlier one can spot Qasim Suri among PTI supporters. Why didn't he control his workers? @PTIofficial this not how you profess freedom of expression. https://t.co/oterHRjF5Q — Alishba Naeem (@alishbanaeem2) May 25, 2022

parts of Islamabad’s ‘Blue Area’ , arguably the most important artery of Pakistan’s capital, has been set on fire by @PTIofficial activists pic.twitter.com/U2h5CY4r76 — علی مصطفی | Ali Mustafa (@Ali_Mustafa) May 25, 2022

For my lordship this must be H-9 not blue area.. Thugs are setting my #Islamabad on fire after honourable #SupremeCourt judges order has technically tied the hands of police and capital administration! https://t.co/OtppsoSEwi — Asad Ali Toor (@AsadAToor) May 25, 2022

ٹوئٹر پر ہیش ٹیگ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ، یوٹرن، حقیقی آزادی مارچ اور بلیوایریا جیسے ٹاپ ٹرینڈز دیکھے گئے۔

If you are still doubtful about Blue Area fire in #Islamabad pic.twitter.com/KyXtm6j0ws — Shiraz Hassan (@ShirazHassan) May 25, 2022

This is not Kashmir or Palestine, visuals of D chowk as of now



Allah Is qaum per Reham farmaye #حقیقی_آزادی_مارچ pic.twitter.com/wekVmJna2R — Rabia Malik (@RabiaaMalikPK) May 26, 2022

مخالفین کا دعویٰ رہا کہ آگ پی ٹی آئی کارکنوں نے لگائی جبکہ تحریک انصاف کاکہنا تھا کہ یہ پولیس شیلنگ کے باعث لگی ہے۔

Beautiful #Islamabad & Blue Area are under Fire !!!!



Please, STOP IT !!!!!!! pic.twitter.com/emfSNFDpHo — Mona Alam (@MonaAlamm) May 25, 2022

PTI protestors allegedly led by Former Governor Sindh Imran Ismail have torched the Trees and plants on the green belt of Blue Area Islamabad pic.twitter.com/AuJ5ewOtXG — Muhammad Ibrahim Qazi (@miqazi) May 25, 2022

A lot of pti dumb supporters were saying, “police nay aag lagaie hai”, here’s a video proof that pti supporters were burning the trees. But, respect for this PTI supporter who tired to stop a Youthia from burning the green belt!

#فتنہ_مارچ_ناکام pic.twitter.com/X3xd7R9rZH — Saad Kaiser 🇵🇸 (@TheSaadKaiser) May 25, 2022

کنٹینرپرعمران خان کے خطاب کے دوران قاسم سوری کی سرگوشی ‘خان صاب، اسلامک ٹچ دیں’ بھی توجہ کا مرکزرہی۔

"خان صاحب تھوڑا اسلامک ٹچ دیں"۔ قاسم سوری pic.twitter.com/2zWISHXBIq — Marriyum Aurangzeb (@Marriyum_A) May 26, 2022

پی ٹی آَئی کے حامی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ‘گلوبٹ’ کو تڑیاں لگانا نہیں بھولے۔

Extreme shelling by gullu butts but we will not retreat..



D-Chowk #BehindYouSkipper pic.twitter.com/UjSu4c4oe5 — Naiha Wasim (@insafgirls) May 25, 2022

Respect for everyone who went to march yesterday. And the women amazed me, how they fight to the imported government's gullu butts. Hats off🙌🫶#امپورٹڈ_گورنمنٹ_نامنطور #حقیقی_آزادی_مارچ pic.twitter.com/HLFhPdNgju — عباد۔✨ (@syedebad2018) May 26, 2022

لانگ مارچ کے خاتمے کے بعد ملک بھر میں روزمرہ زندگی معمول پر آگئی ہے۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے ڈی چوک خالی کردیا، لاہور میں معمولات زندگی بحال ہوگئے ہیں جب کہ کراچی کی نمائش چورنگی پر بھی زندگی معمول کی طرح رواں دواں ہوگئی ہے۔