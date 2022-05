محمد حفیظ کا سیاسی رہنماؤں سے اہم سوال

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ نے موجودہ ملکی سیاسی میں اہم سیاسی رہنماؤں کے سامنے ایک سوال اٹھایا ہے۔

لاہورمیں مقیم محمد حفیظ نے بنیادی اشیائے ضروریہ کے حصول میں مشکلات پر مائیکروبلاگنگ سائٹ ٹوئٹرپراپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔

کرکٹرنے ٹویٹ میں لکھا، ’ لاہور کے کسی پیٹرول پمپ پر پیٹرول دستیاب نہیں ، اے ٹی ایم مشینوں پر پیسے بھی نہیں ہیں، سیاسی فیصلوں کی مشکلات عام آدمی کو کیوں بھگتنا پڑتی ہیں؟ ’۔

No Petrol available in any petrol station in Lahore??? No cash available in ATM machines?? Why a common man have to suffer from political decisions. @ImranKhanPTI @CMShehbaz @MaryamNSharif @BBhuttoZardari