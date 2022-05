کیا واقعی وزیراعظم نے کنگنا رناوت کیلئے تعریفی ٹویٹ کی ؟

کارکردگی سے زیادہ اکثروبیشترمتنازع بیانات کے باعث شہرت رکھنے والی اداکارہ کنگنا رناوت ان دنوں اپنی نئی فلم دھاکڑکے لیے تعریفیں سمیٹ رہی ہیں۔

لیکن پاکستانی سوشل میڈیا پرکنگنا کی اس نئی فلم سے زیادہ ان کی انسٹاگرام اسٹوریزسےشیئرکیے جانے والے ایک اسکرین شاٹ کو توجہ مل رہی ہے۔

اس اسکرین شاٹ میں وزیراعظم پاکستان شہبازشریف کی جانب سے بالی ووڈ اداکارہ کی صلاحیتوں کو خاصا سراہا گیا ہے۔

لیکن مختلف حلقوں میں یہ بات زیربحث ہے کہ کیا واقعی مشکل ملکی صورتحال سے نبردآزما وزیراعظم پاکستان کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ بھارتی اداکارہ کی پرفارمنس دیکھ کرپھرسوشل میڈیا پلیٹ فارم پرتعریفی کلمات بھی کہیں؟۔

ٹوئٹرکی جانب سے شہبازشریف کے نام سے اس مصدقہ اکاؤنٹ کا ہینڈل ‘رمیزراجہ لائیو’ صارفین کوچونکانے کا باعث توبنا ہی لیکن مزید تسلی ڈیجیٹل میڈیا کے لیے وزیراعظم کے فوکل پرسن ابوبکرعمرکی ٹویٹ نے کروادی کہ کنگنا کے اسکرین شاٹ میں نظرآنے والا یہ جعلی اکاؤنٹ ہے نہ کہ اصلی۔

This account @RameezRajaLive impersonating the Prime Minister of Pakistan has deleted his Tweets but still able to tweet. @Twitter must not verify such accounts & block them permanently.



Pakistani agencies are going to proceed and take action accordingly. @elonmusk pic.twitter.com/S9BRAxFlHS