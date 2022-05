ڈاکٹرکے سامنے رونے پرخاتون کوہزاروں کا بل تھمادیاگیا

معالج کی جانب سے طبی سہولیات کی فراہمی پررقم کی ادائیگی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن جذبات کے اظہارمیں محتاط رہیں تو بہترہے کیونکہ اس کی فیس الگ سے دینی پڑ سکتی ہے۔

نیویارک کی رہائشی خاتون کی جانب سے ایک عجیب وغریب دعویٰ سوشل میڈیا پر زیربحث ہے ، خاتون کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرکے پاس جانے والی بہن سے وہاں رونے پر40 ڈالرز( 8 ہزارپاکستانی روپے) اضافی وصول کرلیے گئے۔

My little sister has been really struggling with a health condition lately and finally got to see a doctor. They charged her $40 for crying. pic.twitter.com/fbvOWDzBQM

خاتون نے ٹویٹ میں بتایا کہ ان کی چھوٹی بہن کو رواں سال جنوری میں خرابی صحت کے باعث ڈاکٹرکے پاس جانا پڑاوہ ایک جذباتی کیفیت کا شکارہے جس کے باعث جذباتی ہو کر بےبس او مایوس محسوس کرتی ہے۔

She has a rare disease so she’s been really struggling to find care. She got emotional because she feels frustrated and helpless. One tear in and they charged her $40 without addressing why she is crying, trying to help, doing any evaluation, any prescription, nothing.