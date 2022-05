دیکھومریم ! دھیان کرو۔۔ عمران خان سوشل میڈیاپرتنقید کانشانہ

سابق وزیراعظم عمران خان کے ملتان جلسے سے خطاب کے دوران مریم نواز سے متعلق ان کا بیان سوشل میڈیا پرزیربحث ہے۔

پی ٹی آئی سربراہ نے گزشتہ رات دوران خطاب مریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، ‘مریم نواز نے اپنی تقریرمیں جذبے اورجنون سے اتنی بار میرا نام لیا کہ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ مریم! دیکھو تھوڑا دھیان کرو، کہیں تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہوجائے’۔

معروف شخصیات سمیت سوشل میڈیا پرصارفین کی بڑی تعداد نے عمران خان کےاس بیان کو ناشائستہ قراردیتے ہوئے ان پرتنقید کی ۔

ماہین غنی تاثیرنے عمران خان کے بیان کوشرمناک قراردیا۔

It takes an extremely shameless, weak and insecure man to pass such vulgar comments about a woman. IK speaks about ghairat and morality but unfortunately doesn’t have an iota of it himself. The tragedy is, his supporters thrive on it and he continues to become worse. — Maheen Ghani (@maheenghani_) May 20, 2022

گلوکار جواد احمد نے بھی سخت الفاظ میں مذمت کی۔

عمران خان کےمریم نوازکےخلاف ریمارکس بدتمیز،بےہودہ وگھٹیاتھے۔پاکستان کی خواتین ایسےمردوں کےاردگردخودکوکبھی محفوظ نہیں سمجھ سکتیں۔اس نےایک بارپہلےبھی کہاتھاکہ مردروبوٹ نہیں ہوتےاسلۓوہ عورتوں کےلباس کیوجہ سےخواتین کی عصمت دری کرسکتےہیں۔جوانی سےلےکرآجتک اس نےعورتوں کوجنسی شے سمجھاہے۔ — Jawad Ahmad (@jawadahmadone) May 20, 2022

صحافی ماریانا بابرنے اس بیان کو ‘نسلوں تک برقراررہنے والی دشمنی’ کی بنیاد رکھنے سے سے تعبیر کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ہمارے معاشرے میں شوہراپنی بیویوں سے متعلق ایسے ریمارکس برداشت نہیں کرسکتے، اگر سابق وزیراعظم نے یہ بات ہمارے گاؤں یا خیبرپختونخوا کی کسی خاتون کو کہے ہوتے تو کوئی سکیورٹی کافی نہیں تھی۔’

Husbands in different sections of r society do not take such remarks against their wives lying down.If former PM of 🇵🇰 had said it to a woman from our village or KP, no security would be enough. This is how tribal dushmani starts and continues for generations.Could be any woman. pic.twitter.com/rKJUKGTQCX — Mariana Baabar (@MarianaBaabar) May 20, 2022

ماروی میمن نے اس مسئلے کو صرف عمران خان نہیں بلکہ تمام مردوں کا عمومی مسئلہ قراردیا۔

It’s not just an IK issue. It’s a men issue in general with women. Esp in pak politicos. They get away with everything.There are a few exceptions who are honorable but mostly trust me I have seen how they attack women in politics.Khair Allah ko to jawab dena hai. We have suffered https://t.co/jKkmpW21xW — Marvi Memon (@marvi_memon) May 21, 2022

It’s hard enough to be a woman in this country, but be a woman in the public sphere- this is why. Because men think it’s ok say whatever they want without any regard for decency. People defending this statement of IK’s really need to assess themselves. — Alia Chughtai (@AliaChughtai) May 20, 2022

Just a vile, shameless man. In her speech yesterday Maryam Nawaz took my name with so much jazba and junoon. I want you to be careful Maryam, your husband may get upset: Imran Khan. pic.twitter.com/09wbodtviW — Naila Inayat (@nailainayat) May 20, 2022

بہت سے حامی ایسے بھی تھے جوماضی میں مریم کے بیانات کے کلپس شیئرکرکے ان کے اس موقف کی توجیہات پیش کرتے رہے۔

Maryam Safdar calling Imran Khan a "Fitnah who needs to be crushed."



Also refers to him as "Ghatiya, a Liar and a Drama."



Which of these is a political comment? 👇🏻👇🏻#MaryamNawaz #ImranKhan #MultanJalsa #imrankhanPTI pic.twitter.com/qT7vueFKSP — Faeza Dawood (@FaezaDawood) May 20, 2022

مریم نواز کو سمجھنا چاہیے کہ وہ خاتون ہیں اور خاتون کو بھی یہ آزادی نہیں کہ وہ جو منہ میں آئے کہہ دے ـ عمران خان کی طرح مریم نواز کے جملے بھی قابل قبول نہیں خاتون کی زبان زیادہ مہذب ہوتی ہے pic.twitter.com/8Ru1DWdNVt — 𝑭𝒂𝒓𝒉𝒂𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉𝒂𝒋 (@iamfarhansindh) May 20, 2022

I heard about the joke Imran Khan made about Maryam Nawaz Sharif and I think it did not suit Imran Khan. I was told that Imran Khan's opponents made rude remarks about his wife repeatedly. Yet Imran Khan mustn't lower himself to their level. Honour should be kept out of politics. — Nazneen (@NazneenMaher) May 21, 2022

سابق وزیراعظم کے اس بیان کے بعد سے ٹوئٹرپر دونوں جماعتوں کے حامیوں کی جانب سے کئی نامناسب الفاظ پرمبنی ٹرینڈزدیکھنے میں آرہے ہیں، باشعورصارفین کی جانب سے سیاسی مخالفت میں ایسے طرزعمل سے قطعی اجتناب کرنے کی تلقین کی جارہی ہے۔

واضح رہے کہ حکومت ختم ہونے کے بعد سے عمران خان نے مختلف شہروں میں جلسے کرنے کااعلان کیا تھا اور ملتان جلسہ بھی اسی سلسلے کی آخری کڑی تھا۔

“On Sunday with my team I’ll decide the date of our March. I’m telling you it’ll be between 25th and 29th May, be ready!”-@ImranKhanPTI #امپورٹڈ__حکومت___نامنظور pic.twitter.com/SKv7ObppT0 — PTI (@PTIofficial) May 20, 2022

جلسے میں عمران خان نے 25 سے 29 مئی کے دوران مشاورت کے بعد مارچ کرنے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عوام تیاررہیں۔