ٹاپ گن: میورک، لندن پریمیئرکے بعد ٹام کروزکانزپہنچ گئے

ہالی ووڈ سُپراسٹارٹام کروزکی نئی فلم ’ ٹاپ گن :میورک’ کے لندن پریمیئرمیں ڈویک اینڈ ڈچزآف کیمرج ولیم اورکیٹ میڈلٹن کی شرکت نے چارچاند لگادیے۔

ٹاپ گن :میورک سال 1986 میں ریلیزہونے والی فلم ٹاپ گن کا سیکوئل ہے جس میں ٹام کروزنے ہی مرکزی کردارادا کیا تھا، اداکار 36 سال بعد ایک بار پھراپنے مداحوں کو بھرپورمحظوظ کرنے آرہے ہیں۔

سوشل میڈیا پرفلم کے شاندار پریمیئرکے علاوہ شہزادی کیٹ اور ٹام کی تصاویرخوب وائرل ہیں۔

Wonderful to join @TomCruise , cast, crew and fans of Top Gun: Maverick for this evening’s UK premiere. pic.twitter.com/Q3ZRob8HzR

لیسٹر اسکوائرمیں ریڈ کارپٹ پر اداکار کی کیٹ مڈلٹن کو سیڑھیاں چڑھنے میں مدد کرنے کی تصویرمنظرعام پر آئی تو مداحوں کی جانب سے دلچسپ تبصرے بھی کیے گئے،تصویرسوشل سائٹس پرہزاروں افراد بت شیئرکرتے ہوئے ازراہ تفنن اداکار کو ایک شریف آدمی قراردیا۔

When Maverick meets Royalty. The Duke and Duchess of Cambridge joins @TomCruise and the cast at the #TopGun: Maverick Royal Premiere in Leicester Square, London! @KensingtonRoyal #TopGunTakesFlight pic.twitter.com/5baJP4GoCK