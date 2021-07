Eidul Azha 2021: Namaz time in Karachi, Lahore

Listen to the story

These are the Eidul Azha namaz timings for Karachi and Lahore.

Karachi

6:15am: Kanzul Eman Masjid near Guru Mandir

6:15am: Memon Masjid, Bolton Market

6:30am: KDA Ground, Railway Society

6:30am: Hill Park Ground

6:30am: Fateh Bagh Park, North Nazimabad

6:45am: Annu Bhai Park, Nazimabad

7:00am: Eidgah Ground, Mehmoodabad

7:15am: Aqsa Eidgah, Khokhrapar No.2

7:30am: Jamia Masjid Keamari, Jackson Market

7:45am: Eidgah, Abdullah Gabol Goth near Gulshan-e-Maymar

7:45am: Imam Ahmed Raza Eidgah, Shah Faisal Colony No.4

7:45am: Eidgah Shohda-i-Meelad; Basharat Park

8:00am: Eidgah Imam Ahmed Raza, H.M ground, Korangi, No.2

8:30am: Eidgah Waheedabad, Gulbahar

8:45am: Jamia Masjid Bait-ul-Mukarram

9:00am: Masjid Gulzar-e-Habib

Lahore

5:25am: Makki Masjid Anarkali

6:15am: Jamia Masjid Darbar Hazrat Mian Mir

6:15am: Masjid Noor Urdu Bazaar

6:30am: Wazir Khan Masjid

6:30am: Jamia Masjid Darbar Hazrat Shah Kamal

6:30am: Jamia Masjid Madina, Township

6:30am: Jamia Masjid Neela Gumbud Anarkali

6:30am: Jama Masjid Australia Railway Station

6:30am: Jamia Masjid Mansoora

7:00am: Muslim Masjid Lohari

7:00am: Jamia Masjid Syed Chirag Ali Shah, Walton Training School Community

7:00am: Jamia Masjid, Noorani Sadar Cantt

7:00am: Masjid Shah Gada, Railway Road

7:30am: Jamia Masjid Darbar Hazrat Dataganj Bakhsh

7:30am: Jamia Masjid Darbar Shah Inayat Qadri

8:00am: Jamia Masjid Darbar Hazrat Shah Jamal Ichhra

8:30am: Badshahi Masjid