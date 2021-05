Eid 2021: Namaz time in major cities

These are the Eid namaz timings for major cities across Pakistan. This story is being updated as the information comes in.

Faisalabad 5:45am Jamia Masjid Darul Salam Gulistan Colony 6:15am Markaz Khyber Nishatabad 6:30am Jamia Masjid Ghousia Rizvia Allama Iqbal Colony 6:30am Ayesha Siddique Mosque Mohalla Sadiqabad Ghulam Muhammadabad 6:30am Masjid Gulzar Fatima in Mohalla Rasool Nagar 6:30am Masjid Ishaq Baseline Rehmanabad 7am Jamia Masjid Sunehri Flats Sir Syed Town 7am Jamia Masjid Hanafia Rizvia Chishtia Chowk Ghulam Muhammadabad 7am Jamia Masjid Faridiya Rizvia near Qadirabad Ghulam Muhammadabad 7am Jamia Masjid Noorani Khalidabad 7am GC University (Central Imambargah) 7am Imambargah Qasr Abu Talib (AS) Shahi Chowk Ghulam Muhammadabad 7:30am Jamia Masjid Allah Wali Satiana Road Muhammadabad 7:30am Imambargah Qasr-e-Musafra Sham Mansuraabad 7:30am Ali Masjid and Imambargah Madina Town 7:30am Imambargah Bostan Zahra Harianwala Chowk People’s Colony 7:30am Haideri Imambargah Aminpur Bazaar 8am Jamia Masjid Astana-e-Aalia Maulana Qari Liaquat Ali Rizvi

Multan 5:45am Jamia Masjid Zia Khawaja Colony 6:30am Jamia Masjid Naseeruddin Qadeerabad 7am Abdali Markaz Jamia Masjid 7am Jamia Saeedia Usmania Rasheedabad 7:15am Jamia Masjid Ghousia Pir Qaim Shah Qadeer Abad 7:15am Jamia Masjid-ul-Khaliq Government Pilot High School, Nawanshahr Chowk 7:30am Dargah Hazrat Shah Shams Tabriz 7:30am Jamia Masjid Bihar Madina Shah Rukn-e-Alam Colony 7:30am Jamia Masjid-ul-Qadir Dera Ada 7:30am Masjid Madni, Qadeer Abad 8:15am Darbar Hazrat Bahauddin Zakaria 8:30am Darbar Hazrat Shah Rukn-ud-Din Alam 8:30am Shahi Eid Khanewal Road 8:30am Markazi Jama Masjid Cantt 8:30am Dargah Hazrat Musa Pak Shaheed 8:30am Bagh Lange Khan 8am Qadeemi Jama Masjid Mumtaz Abad 8am Jamia Masjid Jalal Baqeri 8am Jamia Masjid Khatam-e-Nabuwat 8am Al-Qasim Al-Uloom Gol Bagh 9am Jamia Masjid Imran Androon Pak Gate