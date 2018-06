PML-N announces its NA, PA candidates from Punjab

The PML-N has announced its national and provincial assembly candidates for the general elections from Punjab.

The party has finalized its candidates for 116 out of 141 national assembly seats.

Nawaz Sharif’s daughter Maryam Nawaz will be contesting from Lahore’s NA-125.

PML-N president Shehbaz Sharif will be contesting from two national assembly constituencies NA-132 and NA-192.

Former PM Shahid Khaqan Abbasi has been awarded ticket from NA-57.

Shehbaz Sharif’s son, Hamza Shehbaz, has been given ticket from NA-124.

The PML-N has not given anyone ticket from disgruntled leader Chaudhry Nisar’s constituencies NA-59 and NA-63.

Here is the full list of PML-N national assembly candidates contesting the elections in Punjab:

NA- 55: Sheikh Aftab

NA-56: Malik Sohail

NA-58: Raja Muhammad Javed Ikhlas

NA-60: Hanif Abbasi

NA-61: Malik Abrar Ahmed

NA-62: Daniyal Chaudhry

NA-67: Raja Matloob Mehdi

NA-68: Sahibzada Ghazanfar Ali

NA-69: Chaudhry Mubashir Hussain

NA-70: Jaffar Iqbal

NA-71: Chaudhry Abid Raza

NA-72: Chaudhry Armughan Subhani

NA-73: Khawaja Muhammad Asif

NA-74: Ali Zahid

NA-75: Syed Iftekhar ul Hasan

NA-76: Rana Shamim Ahmed Khan

NA-77: Daniyal Aziz

NA-78: Ahsan Iqbal

NA-79: Dr. Nisar Cheema

NA-80: Chaudhry Mehmod Bashir Virk

NA-81: Khurram Dastgir Khan

NA-82: Usman Ibrahim

NA-83: Chaudhry Zulfiqar Ali Bhinder

NA-84: Azhar Qayyum Nahra

NA-85: Chaudhry Mushahid Raza

NA-86: Nasir Iqbal Bosal

NA-87: Saira Afzal Tarrar

NA-88: Mukhtar Ahmed Bharat

NA-89: Mohsin Shahnawaz Ranjha

NA-91: Dr. Zulfiqar Bhatti

NA-95: Haji Ubaidullah Khan Shadikhel

NA-96: Muhammad Humair Hayat Khan Rokri

NA-97: Abdul Majeed Khan

NA-99: Rehan Qaiser

NA-100: Qaiser Ahmed Sheikh

NA-102: Talal Badar Chaudhry

NA-103: Ali Gohar Khan

NA-104: Muhammad Shehbaz Babar

NA-106: Rana Sanaullah

NA-107: Haji Muhammad Akram Ansari

NA-108: Abid Sher Ali

NA-110: Muhammad Afzal Khan

NA-111: Khalid Javed Warraich

NA-112: Muhammad Junaid Anwar Chaudhry

NA-113: Chaudhry Asadur Rehman

NA-115: Sheikh Waqas Akram

NA-116: Khalid Mehmood

NA-117: Muhammd Barjees Tahir

NA-118: Shezra Mansab Ali Khan Kharal

NA-119: Rana Afzaal Hussain

NA-120: Rana Tanveer Hussain

NA-121: Mian Javed Latif

NA-122: Sardar Irfan Dogar

NA-123: Muhammad Riaz Malik

NA-126: Ishtiaq Ahmed Anwar

NA-127: Pervez Malik

NA-128: Sheikh Rohail Asghar

NA-129: Ayaz Sadiq

NA-130: Khawaja Ahmed Hasan

NA-131: Khawaja Saad Rafique

NA-133: Waheed Alam Khan

NA-134: Rana Mubashir Iqbal

NA-135: Malik Saif-ul-Mulook Khokhar

NA-136: Muhammad Afzal Khokhar

NA-137: Waseem Sheikh

NA-138: Malik Rasheed Ahmed Khan

NA-139: Rana Muhammad Ishaq Khan

NA-140: Rana Hayat Khan

NA-141: Nadeem Abbas

NA-142: Riaz-ul-Haq Jajj

NA-143: Rao Ajmal Khan

NA-144: Mian Moin Watto

NA-146: Rana Zahid Hussain Khan

NA-147: Syed Imran Ahmed Shah

NA-148: Chaudhry Muhammad Ashraf

NA-149: Muhammad Tufail

NA-150: Admiral Sarganah

NA-151: Muhammad Khan Daha

NA-152: Pir Muhammad Aslam Bodla

NA-153: Chaudhry Iftekhar Nazir

NA-155: Sheikh Tariq Rasheed

NA-156: Amir Saeed Ansari

NA-157: Malik Abdul Ghaffar Dogar

NA-158: Syed Javed Ali Shah

NA-159: Dewan Muhammad Zulqarnain Bukhari

NA-160: Abdur Rehman Kanju

NA-163: Sajid Mehdi

NA-164: Begum Tehmina Daulatana

NA-165: Saeed Ahmed Khan

NA-167: Alam Dad Lalika

NA-170: Muhammad Baleegh-ur-Rehman

NA-171: Mian Riaz Hussain Pirzada

NA-172: Chaudhry Saud Majeed

NA-173: Mian Najeeb-uddin-Awaisi

NA-174: Adnan Fareed

NA-179: Mian Imtiaz Ahmed

NA-180: Muhammad Arshad Khan Leghari

NA-181: Sultan Mehmood Hanjra

NA-182: Qasim Hanjra

NA-184, 185, 186: Haroon Bukhari

NA-187: Sahibzada Faiz-ul-Hasan

NA-188: Saqlain Bukhari

NA-189: Khawaja Nizam

NA-190: Amjad Khan Farooq

NA-191: Awais Leghari

NA-193: Sher Ali Gorchani

NA-194: Dr. Hafeez Dareshak

NA-195: Khizer Hussain Leghari