پاکستانی فلم ’سوری‘کی کاسٹ کا اعلان کردیا گیا

معروف اداکار فیصل قریشی اور ہدایت کار سہیل جاوید کی فلم’سوری’کی کاسٹ کا اعلان کردیا گیا ۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں پاکستانی فلم سوری کی کاسٹ کو متعارف کروایا گیا جن میں پاکستانی انٹرٹیمنٹ انڈسٹری کے معروف اداکار فیصل قریشی، آمنہ شیخ، زاہد احمد اورسونیا حسین شامل ہیں۔

اس موقع پر سہیل جاویدنے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلم میرے دل کے بہت قریب ہے، یہ ایک رومانوی ڈرامہ ہے جو یقینا شائقین کے دل موہ لے گا۔ فلم کی کہانی سہیل جاوید اور آصمہ نبیل نے مشترکہ طور پر لکھی ہے جس کی ہدایات سہیل جاوید دیں گے۔

یہ فلم فیصل قریشی کی بڑے پردے پر واپسی ہے، انہوں نے فلم انڈسٹری کے احیاء کے بعد اب فلم کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ انہوں نے فلم منٹو میں مختصر کردار ادا کیا تھا، جبکہ اداکارہ سونیا حسین کی یہ تیسری فلم ہے ۔

فلم کے کرٹن ریزر میں انڈسٹری کے معروف وممتاز اداکاروں نے شرکت کی جن میں اداکار ندیم بیگ، ثمینہ پیرزادہ ، ہمایوںسعید، فہد مصطفی، عبداللہ کادوانی، جرجیس سیجا، ثنا فیصل، فیضان شیخ، عدیل عادی، عرفان ملک، عاصم جوفا، آسمہ نبیل، عدنان صدیقی و دیگر نے شرکت کی۔

