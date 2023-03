فیکٹ چیک : کیانوازشریف کےاستقبال پر50ہزار کے ہجوم کاجھوٹادعویٰ پکڑاگیا؟

نا اہل وزیراعظم نواز شریف کی وطن واپسی پر سوشل میڈیا پر بار بار یہ دعویٰ تواتر سے دہرایا گیا کہ ان کے استقبال کیلئے نہ صرف پورا لاہور نکل پڑا ہے بلکہ پنجاب اور دیگر شہروں سے بھی کارکن لاہور ایئرپورٹ کی جانب رواں دواں ہیں۔

مختلف لوگوں اور آئن لائن سائٹس کی جانب سے جو تصاویر اور ویڈیوز پیش کی گئیں ان میں 50 ہزار سے زائد لوگوں کی موجودگی کا دعویٰ کیا گیا، تاہم غور اور تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے جو تصاویر اور ویڈیوز پیش کرکے دعویٰ کیا گیا تھا وہ جھوٹ تھا۔ 50 ہزار اور اس سے زائد کی تعداد بار بار اسکرین پر تو آئی، تاہم کسی آزاد ذرائع اور خود پاکستان مسلم لیگ ن کی جانب سے اس بات کی تصدیق نہ ہوسکی۔

نااہل وزیراعظم 13 جولائی کو لندن سے لاہور پہنچے۔ ان کی غیر حاضری میں انہیں کرپشن کے الزام میں دس سال قید کی سزا سنائی گئی۔

بھارت سے چلنے والی ایک سائٹ انڈیا نیشنل ہیرالٹ میں بھی اس بات کو خبر کے طور پر پیش کیا کہ 50،000 کے بڑے ہجوم کو لاہور ایئرپورٹ پر داخلے سے روک دیا گیا۔

سوشل میڈیا پر جاری ویڈیوز اور تصاویر میں کہا گیا کہ یہ وہ ہجوم ہے جو نواز شریف کے استقبال کیلئے نکلا ہے۔

ایک اور ٹوئٹ جس میں اردو اور انگریزی کو ملا کر ٹوئٹ کیا گیا اس میں بھی اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ لاہور کے مال روڈ پر بڑی تعداد میں لوگ اپنے سپریم لیڈر کو خوش آمدید کہنے کیلئے نکلے ہیں۔ انقلاب آنے والا ہے، کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔

ایک اور ویڈیو جسے آن لائن 56 ہزار بار دیکھا گیا ہے، اور جس پر ٹوئٹ کرنے والے نے یہ لکھا ہے کہ یہ وڈیو لاہور ریلی کی ہے، تاہم ایسا نہیں بلکہ یہ ویڈیو لندن میں ہونے والے امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف مظاہرے کی ویڈیو تھی۔

💬 Did 50,000 supporters of former Pakistani prime minister Nawaz Sharif rally in Lahore when he returned from abroad and was arrested? 🔎There is no confirmed figure of the crowd size. The images shared online are from rallies in different countries https://t.co/zE2Csa1xXu pic.twitter.com/Op9ISnhzmH