Graph: Tracking daily Coronavirus Pakistan cases from March 10, 2020

Data updated based on NIH information

Your browser does not support the video tag.

This is a graph of known coronavirus cases, recoveries and deaths in Pakistan. We started it on March 10 and have since then been providing data that is collated by midnight, 12am, each day. Please note that the number can go up through the night. We keep updating the figures as much as possible.

Graph last updated on October 12 at 5:00pm.



This is a day-by-day breakdown of cases :

DATE CASES DEATHS RECOVERIES 16 February 17 February 18 February 19 February 20 February 21 February 22 February 23 February 24 February 25 February 26 February 27 February 28 February 29 February 1 March 2 March 3 March 4 March 5 March 6 March 7 March 8 March 1 9 March 1 10 March 16 1 11 March 19 1 12 March 20 2 13 March 21 2 14 March 28 3 15 March 31 3 16 March 54 3 17 March 187 4 18 March 241 4 19 March 302 2 5 20 March 454 2 5 21 March 504 3 5 22 March 646 3 5 23 March 784 6 6 24 March 887 6 6 25 March 991 7 19 26 March 1087 8 21 27 March 1197 9 23 28 March 1375 11 25 29 March 1512 13 28 30 March 1613 18 32 31 March 1796 25 58 1 April 2036 26 82 2 April 2252 31 107 3 April 2430 35 126 4 April 2696 40 130 5 April 2866 45 170 6 April 3323 50 257 7 April 3909 54 429 8 April 4131 58 467 9 April 4409 63 572 10 April 4688 66 727 11 April 4922 71 762 12 April 5131 86 1026 13 April 5415 93 1095 14 April 5779 96 1378 15 April 6138 107 1446 16 April 6772 124 1645 17 April 7234 135 1765 18 April 7635 143 1832 19 April 8182 159 1868 20 April 8643 176 1970 21 April 9464 192 2066 22 April 10069 209 2156 23 April 10881 224 2337 24 April 11429 237 2527 25 April 12227 253 2755 26 April 13104 269 2866 27 April 13669 281 3029 28 April 14300 301 3233 29 April 15156 307 3425 30 April 15883 361 4052 1 May 17319 385 4315 2 May 18148 417 4715 3 May 19214 440 4817 4 May 20573 462 5590 5 May 21808 486 5782 6 May 23274 526 6217 7 May 23978 564 6464 8 May 25597 594 7530 9 May 28113 618 7756 10 May 29552 639 8023 11 May 31003 668 8212 12 May 32373 706 8555 13 May 33711 737 8812 14 May 36210 770 9695 15 May 37681 803 10155 16 May 39039 834 10880 17 May 40555 873 11341 18 May 42777 903 11922 19 May 44042 939 12489 20 May 46206 986 13101 21 May 48354 1017 14155 22 May 50969 1067 15201 23 May 53199 1101 16653 24 May 54620 1133 17198 25 May 56272 1167 17482 26 May 57701 1197 18314 27 May 59388 1225 19142 28 May 61411 1260 20231 29 May 63905 1317 22305 30 May 66564 1366 24131 31 May 69429 1500 25271 1 Jun 72678 1543 26083 2 Jun 76227 1590 27110 3 Jun 82287 1717 28923 4 June 85890 1790 30128 5 June 90602 1878 31198 6 June 95458 1954 32581 7 June 100687 2018 33465 8 June 105113 2096 34355 9 June 110065 2189 35018 10 June 116189 2290 36308 11 June 122574 2394 38391 12 June 128361 2480 40247 13 June 134667 2574 50056 14 June 140797 2674 51735 15 June 146254 2751 53721 16 June 150911 2872 56390 17 June 156875 3005 58437 18 June 162404 3141 59215 19 June 167956 3278 61383 20 June 173856 3417 63504 21 178892 3542 67892 22 182552 3604 71458 23 186682 3716 73471 24 190340 3792 77754 25 194068 3920 81307 26 196895 3989 84168 27 June 200832 4073 86906 28 June 205134 4144 92624 29 June 208021 95407 30 June 212008 4338 98503 1 July 215679 4426 100439 2 July 220239 4504 104694 3 July 222176 4538 4 July 5 July 6 233253 4804 117544 7 July 235036 4864 133290 8 July 239225 4945 9 July 242386 5023 10 July 245067 5094 11 July 247803 5157 12 July 250569 157219 13 July 252714 5297 14 July 254755 5357 172247 15 July 256909 5411 177628 16 July 259069 5460 182521 17 July 261169 5505 197764 18 July 262797 5544 201789 19 July 264385 5587 204930 20 July 265629 5625 206826 21 July 266647 5661 209393 22 July 23 July 269861 5745 215570 24 July 25 July 271317 5777 223272 26 July 272685 5812 237124 27 July 274802 5853 242103 28 July 275799 5875 242945 29 July 276942 5909 245438 30 July 278246 5944 246820 31 July 279140 5962 247682 1 Aug no data 248577 2 Aug 248873 3 Aug 280311 5986 249116 4 Aug 280772 6004 251416 5 Aug 281493 6028 255014 6 Aug 282249 6040 256580 7 Aug 283132 6061 258546 8 Aug 283432 6064 258996 10 Aug 284938 6107 261007 11 Aug 285620 6120 262899 12 Aug 286294 6136 263528 13 Aug 287034 6149 265012 14 Aug 287643 6160 265316 15 Aug 288319 6166 266024 16 Aug 17 Aug 289278 6184 269364 18 Aug 290150 6195 270381 19 Aug 290762 6208 272380 20 Aug 291279 6216 273068 21 Aug 292174 6231 275317 22 Aug 292765 6235 275836 23 Aug 293261 6244 276829 24 Aug 293711 6255 278425 25 Aug 294193 6267 278939 26 Aug 294638 6274 279561 27 Aug 295053 6283 279937 28 Aug 295372 6284 280340 29 Aug 295372 6288 280547 30 Aug 295849 6294 280682 31 Aug 296149 6298 280970 1 Sep 296590 6318 281459 2 Sep 297014 6328 281925 3 Sep 297512 6335 282268 4 Sep 298205 6340 282553 5 Sep 298509 6342 285898 6 Sep 298903 6345 286016 7 Sep 299233 6350 286157 8 Sep 299414 6359 286506 9 Sep 299823 6365 287950 10 Sep 300371 6370 288206 11 Sep 300955 6,373 28,853 12 Sep 301481 6379 289429 13 Sep 302020 6383 289806 14 Sep 302424 6389 290261 15 Sep 303089 6393 290760 16 Sep 303634 6399 291169 17 Sep 304386 6408 291683 18 Sep 305031 6415 292044 19 Sep 305671 6416 292303 20 Sep 306304 6420 292869 21 Sep 306886 6424 293159 22 Sep 307418 6432 293916 23 Sep 308217 6437 294392 24 Sep 309015 6444 294740 25 Sep 309581 6451 295333 26 Sep 310275 6457 295613 27 Sep 310844 6466 296022 28 Sep 311516 6474 296340 29 Sep 312263 6479 296881 30 Sep 312806 6484 297497 1 Oct 313431 6499 298055 2 Oct 313984 6507 298583 3 Oct 314616 6513 298968 4 Oct 315260 6517 299836 5 Oct 315727 6523 300616 6 Oct 316351 6535 301288 7 Oct 316934 6544 302374 8 Oct 317595 6552 302708 9 Oct 318266 6558 303062 10 Oct 318932 6570 303062 11 Oct 319317 6580 304185

Sixty-three hundred and six cases were reported between June 12 and June 13, the most for any day.

A steeper graph means faster growth, a flatter graph indicates a slowdown.

How we collect, verify and use data

SAMAA Digital’s graph is based on data from the National Institute of Health website. The NIH website has been keeping count since March 11.

It tracks the number of cases for each 24-hour cycle that ends at midnight but updates its total by the next morning. So, for example, Monday’s full number will appear on the website on Tuesday morning.

And because the numbers keep adding up, we see a total count of all confirmed cases leading up to that day.

What else do we do? We match the daily NIH count with each province’s count to make sure there is no discrepancy. We give preference to each province’s verified statements if the NIH count does not match their numbers—although this does not usually happen.

People have given us feedback that the graph in this story is slightly different than the graph on the federal government’s covid.gov.pk. This is happening because we use a different method, as stated above. Their cut-off time appears to be different.

Either way, the shapes of the graphs are largely the same, and thus they both indicate the same trend in Pakistan.

An earlier version of this graph was updated by Farhan Afsar.