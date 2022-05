مبینہ برہنہ ویڈیو کے بعد عامر لیاقت کا پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ

ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے تیسری بیوی دانیہ کی جانب سے الزامات لگانے اور مبینہ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پاکستان چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرلیا۔

ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے ٹوئٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ جس میں معروف گلوکار سجاد علی کا مشہور گانا ’میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ‘ پر لپ سنک کررہے ہیں ۔

جبکہ ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے عامر لیاقت نے لکھا کہ تھوڑی دیر بعد سرزمین پاکستان سے غلیظ الزامات کے حوالے سے اپنا آخری بیان جاری کروں گا اور پھر ہمیشہ کے لیے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا ۔

After a while will release my last statement regarding the filthy fiasco from the land of Pakistan and then leave forever. #aamirliaquat#allahhafizpakistan#regrettobekind pic.twitter.com/HCEz1AucXW