اداکار خالد انعم کا شاہد آفریدی پر طنزیہ وار

پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے سینئر اداکار خالد انعم نے سابق کھلاڑی شاہد آفریدی طنز کے تیر چلادیے۔

گذشتہ کچھ روز سے سوشل میڈیا پر شاہد آفریدی کو کڑی تنقید کا سامنا ہے اور بظاہر سب کی آنکھوں کا تارا سمجھے جانے والے آلراؤنڈر کو بھی وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں۔

یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب شاہد آفریدی کی جانب سے شہباز شریف کو وزیرِاعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی گئی۔ اس وقت سوشل میڈیا پر صورتحال ویسے بھی تناؤ کا شکار تھی اور ایسے میں پی ٹی آئی کے مداحوں نے تنقید کا رخ کچھ دیر کے لیے شاہد آفریدی کی جانب موڑا۔

شاہد آفریدی نے اس ٹویٹ میں یہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو پاکستان کا 23واں وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کو موجودہ معاشی و سیاسی بحرانوں سے نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔

Thank you Afridi sahib for your greetings. Pakistan will come out of the challenges IA. The immediate task is to provide economic relief to the people who have been hit hard by inflation.