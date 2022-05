ولیہ نجیب کا ‘کنگ مف’ 2 ماہ گھرواپس آگیا

Posted: May 10, 2022 | Last Updated: 5 hours ago

- Posted: May 10, 2022 | Last Updated: 5 hours ago

گزشتہ روز سوشل میڈیا انفلوئنسرز ولیہ نجیب کا نام پاکستان میں ٹوئٹرٹاپ ٹرینڈزمیں دیکھا گیا اور وجہ کچھ اور نہیں بلکہ ان کے گمشدہ بلے کا پورے 2 ماہ کے بعد مل جانا تھی۔

ولیہ نے انسٹاپراپنے ‘ کنگ مف ‘ کے ساتھ دل کو لبھانے والی چند کیوٹ سی ویڈیوزشیئرکیں جس کے بعد سوشل میڈیاصارفین نے بھی اس خوشی کو منانے میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔

خوشی کا اظہارکرنے والی ولیہ نے انسٹا گرام پر مداحوں اور فالوورز کے ساتھ یہ خبرشیئرکرتے ہوئے لکھا، ‘کنگ مف گھر واپس آ گیا ہے اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں ‘۔

ولیہ نے بلے کا پتہ لگانے میں مددگار پوسٹ اوردعائیں کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ وہ بہت دباؤ میں تھیں لیکن یہ انتظارلاحاصل نہیں رہا، اب وہ 2 ماہ سے خود سے دور اپنے پیارے بلے کے بھرپور لاڈ اٹھائیں گی۔

اس پوسٹ کے بعد انسٹاگرام کے علاوہ ٹوئٹرصارفین نے بھی مختلف ٹویٹس میں اپنی بھرپورخوشی کااظہار کیا۔

Muffin is back❤️

I was waiting for this

Waliya i can feel you❣️#waliya #muffin pic.twitter.com/pJVcprKkDn — 💜 (@asthetic_soul) May 8, 2022

Waliya’s muffin is back ♥️

A Dua can make the impossible possible. Never stop making dua. It causes miracles.#waliya pic.twitter.com/vU6M3ZD1hp — . (@Nida__Faizan) May 9, 2022

I cried watching #waliya stories today like i had lost my own kid

Can’t imagine how happy she must be — ayeee shaa (@ayeshachanna2) May 9, 2022

Muffin is back❤️

I was waiting for this

Waliya i can feel you❣️#waliya #muffin pic.twitter.com/pJVcprKkDn — 💜 (@asthetic_soul) May 8, 2022

#waliya got her catoooo back and i’m soooo soooo happy only pet lovers can relate how does it feels..🥺🥺🥺💖💖💖 — عمر🇵🇸 (@ladofsialkot) May 8, 2022

اس سے قبل آٹھ مارچ کو کنگ مف کے لاپتہ ہونے کے بعد ولیہ نے انسٹااسٹوریزاور سوشل میڈیا پر اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے پالتو بلے کا پتہ بتانے والے کو بغیرکسی استفسار کے ایک لاکھ روپے انعام دیاجائے گا۔

تقریباً 10 سال قبل بطورفوٹوگرافراپنے سفرکاآغازکرنے ولیہ نجیب نے پاکستان کی چند اولین خواتین فوٹوگرافرزمیں اپنا نام منوایا، 6 سال تک شادیوں اوردیگرایونٹس کی فوٹوگرافی کے بعد ولیہ اب بطورانسٹاگرام انفلوئنسرکام کررہی ہیں جنہیں ایک ملین سے زائد افراد فالو کرتے ہیں۔

انسٹاپراپنی زندگی کے تجربات شیئرکرنے کے علاوہ ولیہ فیشن، ٹیک اور کنزیومرپروڈکٹس کے قومی اور بین الاقوامی برانڈزکے ساتھ بھی کام کررہی ہیں۔