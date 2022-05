لاہوتی میلو 4،5 جون کو کراچی میں ہوگا

موسیقی، ڈانس، شاعری اور آرٹس پر مبنی لاہوتی میلو فیسٹیول 2022 کی تاریخ کا اعلان کردیا گیا۔

فیسٹیول کی کو آرگنائزر سیف سمیجو نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ سالانہ لاہوتی میلو فیسٹیول 2022 اگلے ماہ یعنی 4 اور 5 جون کو کراچی کے پورٹ گراینڈ میں منعقد ہوگا ۔

Have you heard the big news? 🪩



Lahooti is coming to Sindh’s heart next month! Excited to bring our festivities to Karachi on 4th & 5th 🪅



Come & #CelebrateIndus with us thru talks, music, poetry, art, film & dance! #LahootiMelo2022 #LahootiMelo

انہوں نے بتایا کہ اس سال فیسٹیول میں سندھ طاس کی بحالی، ماحولیاتی سیاحت کا فروغ، مقامی برادریوں کو بااختیار بنانا، قدرتی ماحولیاتی نظام کی بحالی، دریائے سندھ کے مختلف مناظر، تاریخ، ثقافتوں اور فنی روایات کی پرورش، آزاد دریاؤں اور میٹھے پانی کی زندگی کا تحفظ اور آبی وسائل کے پائیدار انتظام پر بات کی جائے گی۔

~ the nurturing of diff landscapes, history, ancestral knowledge, cultures, and artistic traditions of Indus River and her streams;

~ the protection of free rivers & freshwater life;

~ the sustainable management of water resources.#LahootiMelo2022 #LahootiMelo @SaifSamejo — Lahooti Melo (@LahootiMelo) May 8, 2022

ایک ٹوئٹ میں انہوں نےوزیر ثقافت کا بھی شکریہ ادا کیا سیف سمیجو نے لکھا کہ انہوں نے ہمیشہ لاہوتی میلو کی حمایت کی تاکہ نہ صرف سامعین کے لیے تفریح بلکہ صحت مند معاشرے کے لیے بات چیت بھی ہو سکے۔