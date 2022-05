عمران خان کی مددکیلئے ریحام نےبھارت کوعرضی ڈال دی

عمران خان کی سوشل میڈیا پروائرل ہونے والی ایک ویڈیو نے ایک بات تو ظاہرکردی کہ سابق وزیراعظم سیاسی کے ساتھ ساتھ تکنیکی پہلوؤں کا بھی خوب خیال رکھتے ہیں لیکن اپنی اسکرین بیوٹی سے متعلق ‘تحفظات وخدشات’کا یہ اظہارانہیں تھوڑا مہنگا بھی پڑا۔

ہفتہ 7اپریل کوعمران خان نے بذریعہ ویڈیولنک بیرون ملک مقیم حامیوں سے خطاب کیا جس سے قبل تیاریوں کے دوران بنایا جانے والا ایک ویڈیوکلپ سوشل میڈیاپرخوب وائرل ہوا۔

ویڈیوکلپ میں عمران خان خاصے بےتکلفانہ اندازمیں تکنیکی عملے سے مخاطب ہوتے ہوئے لائٹنگ سے متعلق خدشات کا اظہار کررہے ہیں۔

سابق وزیراعظم نے حال ہی میں ہم ٹی وی کے لیے اداکار شان کو دیے جانے والے انٹرویوکا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شان والے انٹرویو کی لائٹنگ بڑی گندی تھی، ایسالگ رہا تھا کہ ویٹنگ بس روم کے اندرانٹرویوکیاجارہا ہے جبکہ اے آروائی کی ‘سپرب لائٹنگ’ تھی۔

ساتھ ہی انہوں نے ہدایت کی آج چیک کرلینا، بڑاپروفیشنل ہونا چاہیے آج ‘۔

اس ویڈیوکلپ پرعمران خان کے حمایتیوں نے تمام پہلووں پرنظررکھنے کے لیے انہیں سراہا تو مخالفین نے محظوظ ہوتے ہوئے دلچسپ تبصرے کرڈالے، سوشل میڈیا پرپی ٹی آئی اورعمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنانے والی ان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے اس باربھی اپنے فالوورزکومایوس نہیں کیا۔

امریکا میں سابق سفیرحسین حقانی کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے والی ریحام نے لکھا، ‘میں نے بھارت سے بے روزگارسلیبریٹی کرکٹر کی مدد کرنے کی درخواست کی ہے’۔

I requested India to help the jobless celebrity cricketer. I am always right!! https://t.co/TXwII1mrVI

ریحام نے اپنے ایک حامی کی جانب سے شیئرکی جانے والی تصویرری ٹویٹ کی جس میں ان کی تعریفوں کے پُل باندھے گئے تھے اور کیپشن میں لکھا، ‘ اور بغیرکسی گریٹ لائٹنگ کے، اچھے کام کروتو بغیر کسی لائٹنگ کے بھی آپ اچھے نظرآو گے’۔

And without any great lighting!!

Do good & you will look good in any light 😜 https://t.co/wNS8CBMvgv